Если верить в утверждение, что геополитика – это судьба, то у БРИКС просто не было шансов остаться «клубом друзей по несчастью». Если бы в будущем как-то и проявился контур нового миропорядка, то именно в таком виде.7 комментариев
Стало известно о намерении Трампа добиться мирных переговоров России и Украины
Bloomberg: В случае переизбрания Трамп будет добиваться переговоров между Россией и Украиной
Дональд Трамп, если вновь станет главой Белого дома, будет добиваться, чтобы Украина села за стол переговоров с Россией, сообщили американские СМИ.
Источники Bloomberg говорят, что возможность переговоров российского лидера Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским обсуждается советниками Трампа. При этом, по словам одного из советников экс-президента США, Киеву грозят отказом от военной помощи, если тот откажется от мирных переговоров с Россией, передает ТАСС.
Кроме того, как сообщает Bloomberg, Трамп может пойти на сокращение обязательств США перед некоторыми странами НАТО, что в результате «перевернет десятилетия политики», которой придерживалась американская сторона, и «разрушит альянс».
Ранее Трамп заявлял, что Соединенные Штаты оказывают Украине помощь, превышающую 100 млрд долларов, и остальным странам НАТО следует выделять киевскому режиму столько же.