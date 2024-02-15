Рогов: ВС России уничтожили «юбилейную» лодку ВСУ на Днепре

Tекст: Алексей Дегтярев

В последние сутки на линии боевого соприкосновения от Кинбурнской косы – Очакова до Днепровского водохранилища работали штурмовая и армейская авиация, артиллерия и беспилотники, написал глава региона в своем Telegram-канале.

Также продолжались бои в поселке Крынки. Российские военные уничтожили 100-ю по счету лодку, на которой ВСУ переправлялись на левый берег Днепра.

Общие потери ВСУ в зоне ответственности группировки «Днепр» составили до 85 человек, вертолет Ми-24, два танка, семь боевых машин, 11 орудий и минометов, а также одну лодку. Сбиты и подавлены 26 дронов, нанесены удары по семи пунктам временной дислокации личного состава ВСУ.



Во вторник Сальдо сообщал о фейке со стороны киевского режима об установленном в Крынках украинском флаге в попытках доказать «присутствие» морпехов на левом берегу Днепра.