За многие годы образовался колоссальный разрыв между обществом и «элитой», которая вообще не понимает, что можно, а чего нельзя. Им и в голову не приходит, что теперь придется отвечать за слова и поступки, которые раньше сходили с рук. Потому что раньше были другие правила игры.16 комментариев
США рассказали о подарках Зеленского Байдену и его администрации
США рассказали о подаренных Зеленским Байдену и его администрации картинах, рубашке и медалях
Протокол главы американского государства рассказал, какие подарки передал президент Украины Владимир Зеленский Джо Байдену и его администрации в 2022 году.
Как сообщается в опубликованном отчете о подарках чиновникам, советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан получил от Зеленского в апреле 2022 года «картину «Свет победит», традиционную украинскую рубашку, комплект медалей ордена Ярослава Мудрого». Эти вещи оцениваются в 1429 долларов.
В ноябре Байден получил в подарок от Зеленского картину «Оранжевые узоры» стоимостью 2,4 тыс. долларов. Картина еще «находится в процессе передачи в национальный архив», передает РИА «Новости».
Кроме того, Елена Зеленская подарила первой леди США Джилл Байден «скатерть и четыре салфетки, золотую брошь и серьги» стоимостью 570 долларов. Украшения Джилл Байден смогла оставить себе, говорится в документе.
Протокол президента США подчеркнул, что отказ принять эти подарки поставил бы «в затруднительное положение дарителя и правительство США».