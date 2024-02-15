США рассказали о подарках Зеленского Байдену и его администрации

США рассказали о подаренных Зеленским Байдену и его администрации картинах, рубашке и медалях

Tекст: Антон Антонов

Как сообщается в опубликованном отчете о подарках чиновникам, советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан получил от Зеленского в апреле 2022 года «картину «Свет победит», традиционную украинскую рубашку, комплект медалей ордена Ярослава Мудрого». Эти вещи оцениваются в 1429 долларов.

В ноябре Байден получил в подарок от Зеленского картину «Оранжевые узоры» стоимостью 2,4 тыс. долларов. Картина еще «находится в процессе передачи в национальный архив», передает РИА «Новости».

Кроме того, Елена Зеленская подарила первой леди США Джилл Байден «скатерть и четыре салфетки, золотую брошь и серьги» стоимостью 570 долларов. Украшения Джилл Байден смогла оставить себе, говорится в документе.

Протокол президента США подчеркнул, что отказ принять эти подарки поставил бы «в затруднительное положение дарителя и правительство США».