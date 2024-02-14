Путин рассказал о достижениях в производстве лекарств

Путин рассказал о достижениях в производстве лекарственных препаратов

Tекст: Ольга Иванова

«В общей сложности только в 2023 году зарегистрировано 530 российских лекарственных препаратов. Благодаря разработкам ведущих ученых, врачей и специалистов впервые началось производство многих видов отечественного оборудования для сердечно-сосудистой хирургии, а также для реаниматологии, реабилитации, диагностики», – приводятся его слова на сайте Кремля.

Путин добавил, что Россия должна сохранять технологическую самодостаточность, однако это не означает отказа от работы с иностранными специалистами.

«Я говорил о взаимодействии с нашими коллегами за границей. Да, я уверен, что это взаимодействие будет продолжаться. Но на основных направлениях мы, безусловно, должны быть самодостаточными. То есть, по сути, у нас должны быть технологические ключи от всех решений, которые необходимы для сбережения здоровья, увеличения продолжительности жизни человека», – сказал он, передает ТАСС.

Путин заключил, что «основа для выполнения стоящих задач – это фундаментальная и практическая наука».

Ранее Путин сообщил, что российские ученые смогли вплотную подойти к созданию онковакцины.