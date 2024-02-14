Лавров назвал возмутительными попытки лишить Россию голоса в ПА ОБСЕ

Tекст: Ольга Иванова

По его словам, до этого российской делегации отказывали в выдаче виз, когда Парламентская ассамблея заседала вне Вены, которая является штаб-квартирой ОБСЕ, передает ТАСС.

Лавров считает, что объяснения о том, что есть национальные решения по санкциям, – это «просто пустой звук». Он отметил, что Запад «всеми правдами и неправдами продвигает внебюджетные проекты, которые никоим образом не регламентированы». Он указал также, что в этом вопросе «нет никакого потолка», а внебюджетные проекты могут в сумме превышать регулярный бюджет ОБСЕ.

Также Лавров рассказал, что выход России из ОБСЕ пока не обсуждался, но этот вопрос висит в воздухе.

Ранее действующий председатель ОБСЕ и министр иностранных дел Мальты Ян Борг заявил, что механизм работы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не предусматривает исключения ее участников. Так он прокомментировал вопрос о возможности исключения России.