Сегодня для Трампа с тактической точки зрения выгодно тормозить финансирование Украины. Любые военные поражения или политические катаклизмы на Украине автоматически бьют по рейтингу его конкурента Байдена. Майданная Украина – это проект американских либералов.0 комментариев
Путин поздравил Вучича с Днем государственности Сербии
Президент России Владимир Путин поздравил сербского коллегу Александара Вучича с Днем государственности Сербии.
Вучич сообщил в своих соцсетях, что получил поздравительное послание от российского лидера через посла России в Сербии Александра Боцан-Харченко.
«Я поблагодарил за поздравления и особо отметил исключительный символизм Сретения Господня, как праздника, где встречаются наша история и государственность, дух свободы и любовь к Родине и высшим ценностям, за которые мы боролись на протяжении веков», – передает ТАСС слова главы Сербии.
«Отношения между нашими странами основаны на многовековых традициях дружбы, культурной и духовной близости. Убежден, что мы и дальше будем всесторонне укреплять российско-сербское стратегическое партнерство, развивать конструктивное сотрудничество в различных областях. Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших братских народов. Искренне желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам Сербии – счастья и процветания», – приводит пресс-служба сербского президента текст поздравления российского лидера.
Ранее власти Сербии назвали феноменальным интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.