Путин поздравил Вучича с Днем государственности Сербии

Tекст: Ольга Никитина

Вучич сообщил в своих соцсетях, что получил поздравительное послание от российского лидера через посла России в Сербии Александра Боцан-Харченко.

«Я поблагодарил за поздравления и особо отметил исключительный символизм Сретения Господня, как праздника, где встречаются наша история и государственность, дух свободы и любовь к Родине и высшим ценностям, за которые мы боролись на протяжении веков», – передает ТАСС слова главы Сербии.

«Отношения между нашими странами основаны на многовековых традициях дружбы, культурной и духовной близости. Убежден, что мы и дальше будем всесторонне укреплять российско-сербское стратегическое партнерство, развивать конструктивное сотрудничество в различных областях. Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших братских народов. Искренне желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам Сербии – счастья и процветания», – приводит пресс-служба сербского президента текст поздравления российского лидера.

Ранее власти Сербии назвали феноменальным интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.