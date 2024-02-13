Если русскую Реконкисту нужно делать заново, с нуля, то получается, что труды московских государей и особенно Алексея Михайловича в 1654 году, а затем подвиги российского воинства под началом Миниха, Румянцева и Суворова были бессмысленны?17 комментариев
ПВО сбила беспилотник ВСУ над Брянской областью
Российская система ПВО уничтожила беспилотный летательный аппарат самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Клинцовским районом Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Богомаз отметил в своем Telegram-канале, что пострадавших и разрушений нет. В настоящее время на месте работают оперативные и экстренные службы.
В Минобороны сообщили, что дрон самолетного типа был сбит российскими системами ПВО около 20.30 мск.
Ранее в Минобороны сообщили, что над Белгородской и Брянской областями уничтожили четыре беспилотника.