Цены на нефть начали расти в ожидании доклада ОПЕК

Мировые цены на нефть пошли в рост перед публикацией доклада ОПЕК

Цена апрельских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.40 росла на 0,07%, достигая 82,06 доллара за баррель, а мартовских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,14%, до 77,03 доллара, передает РИА «Новости».

Во вторник ОПЕК опубликует ежемесячный доклад по рынку, где обновит прогнозы по спросу и предложению. Эти цифры могут дать подсказки инвесторам о балансе на нефтяном рынке в свете ситуации на Ближнем Востоке.

«Для рынка представляет интерес то, что ОПЕК+ решит сделать с добровольными сокращениями поставок, истекающими в конце марта. Наш расчет предполагает, что на рынке во втором квартале будет избыток нефти, если группа не продлит часть сокращений», – цитирует Bloomberg главу отдела сырьевой стратегии ING Groep NV в Сингапуре Уоррена Паттерсона.