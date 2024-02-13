Судя по «индексу безопасности», опубликованному перед очередной Мюнхенской конференцией, людей беспокоит вовсе не Украина, а то, с чем они сталкиваются у себя дома: климатические проблемы и природные катастрофы, экономические проблемы – заработок и инфляция, миграция. Вот настоящая мировая повестка дня глазами так называемого простого человека.0 комментариев
Цены на нефть начали расти в ожидании доклада ОПЕК
Мировые цены на нефть пошли в рост перед публикацией доклада ОПЕК
Мировые цены на нефть во вторник начали символический рост перед публикацией доклада ОПЕК по нефтяному рынку.
Цена апрельских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.40 росла на 0,07%, достигая 82,06 доллара за баррель, а мартовских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,14%, до 77,03 доллара, передает РИА «Новости».
Во вторник ОПЕК опубликует ежемесячный доклад по рынку, где обновит прогнозы по спросу и предложению. Эти цифры могут дать подсказки инвесторам о балансе на нефтяном рынке в свете ситуации на Ближнем Востоке.
«Для рынка представляет интерес то, что ОПЕК+ решит сделать с добровольными сокращениями поставок, истекающими в конце марта. Наш расчет предполагает, что на рынке во втором квартале будет избыток нефти, если группа не продлит часть сокращений», – цитирует Bloomberg главу отдела сырьевой стратегии ING Groep NV в Сингапуре Уоррена Паттерсона.