В тюрьмах Колумбии ввели режим ЧС из-за покушений на охранников

В тюрьмах Колумбии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за покушений на охранников

Tекст: Денис Тельманов

«Режим ЧС отчасти связан с ростом угроз в отношении сотрудников Национального пенитенциарного и тюремного института и убийствами охранников, которые произошли за последние несколько дней в различных районах страны», – приводит ТАСС слова министра на пресс-конференции

По его словам, цель режима ЧС – в защите жизней охранников и обеспечении условий для их спокойной работы, а также усилении мер по борьбе с вымогательствами.

Одной из мер станет блокировка сигнала мобильной связи рядом с тюрьмами.

За последние недели в Колумбии произошло несколько покушений на сотрудников пенитенциарной службы вне стен тюрем.



