Похоже, новый конфликт назрел не только в Европе, но и на Тихом океане, за гавани которого еще в XIX веке соперничали крупнейшие державы.0 комментариев
Жительница Мариуполя умерла после не прошедших испытаний западных препаратов
Жительница Мариуполя умерла после приема не прошедших испытаний западных препаратов
После лечения артрита в больнице Мариуполя №7 не прошедшими испытаний иностранными препаратами погибла жительница этого города Лидия Трофимова 1978 года рождения, сообщил ее сын Михаил.
«Врачи говорили, что у них нет препаратов, есть иностранные препараты. У нее выбора не было, она воспользовалась этими препаратами. Врачи говорили: «Все нормально», на протяжении полутора-двух месяцев состояние было хуже, и она погибла», – приводит РИА «Новости» рассказ сына погибшей женщины.
Отмечается, что инцидент произошел в 2012 году. Никакого согласия на испытании на себе непроверенных препаратов его мать не подписывала, а подобных пациентов, по его словам, было много.
Ранее сообщалось, что в Мариуполе в ходе ремонта в больнице №7 обнаружили документы о тестировании лекарств на младенцах.
В документах, датируемых 2008-2016 годами, упоминаются такие компании, как Pfizer (США), AstraZeneca (Великобритания, Швеция), Celltrion (Южная Корея), Novatris International AG (Швейцария, США), IQVIA (бывшая Quintiles and IMS Health Inc, США, Великобритания), Sanofi (Франция), Galapagos NV (Бельгия), Janssen Pharmaceuticals (сейчас Johnson & Johnson Innovative Medicine, Бельгия), Abbott Laboratories (США), Covance (сейчас Labcorp Drug Development, США), Merck KGaA (Германия), Centocor Biopharmaceutical (Нидерланды) и подразделение компании Samsung, которое производит медицинское оборудование.