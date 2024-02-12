Питающийся на мусорке пенсионер купил десять домов в Германии

Bild: В Германии питающийся отходами пенсионер накопил на десять домов

Tекст: Валерия Городецкая

По данным Bild, 80-летний Хайнц Б. в прошлом трудился электроинженером, сейчас мужчина живет один и получает пенсию в 3,6 тыс. евро, передает «Московский Комсомолец».

Пенсионер не тратит деньги на питание и отопление, так как еду и дрова он находит на помойке. Единственные крупные траты мужчины – ноутбук и интернет для работы и просмотра бизнес-лекций на YouTube.

Сэкономленные деньги он вкладывает в недвижимость, поскольку считает, что это лучший способ спасти деньги от инфляции. Пенсионер купил уже десять домов под сдачу, а ремонт для жильцов он делает своими силами.