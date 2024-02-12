Украине посоветовали не ждать денег с замороженных активов России за 2023 год

FT: Украина не получит прибыль за 2023-й с замороженных в Европе активов России

Tекст: Ольга Никитина

За счет инвестирования российских активов по итогам прошлого года группа Euroclear заработала 4,4 млрд евро, пишет The Financial Times, добавляя, что этих денег Киев, вероятно, не увидит. Даже в случае принятия соответствующего закона, обратной силы он иметь не будет, говорится в статье, содержание которой передает РИА «Новости».

Между тем Еврокомиссия продолжает готовить юридическую почву для полной конфискации, на которой настаивают США.

Бельгия со своей стороны предложила странам «Группы семи» использовать обездвиженные активы ЦБ России в качестве залога для выпуска облигаций. В итоге инвесторы, которые приобрели бы эти бумаги, передали бы средства в поддержку Украины.

Как отмечает FT, прецедент был бы крайне опасным. Европейский центральный банк в своем предостережении заявил, что многие государства просто откажутся от активов в евро.

В Financial Times признают, что конфискация российских активов привела бы к «непредсказуемым экономическим последствиям», поскольку не было бы гарантии, что так не поступят и с другими странами.

Американские СМИ писали ранее, что в странах Евросоюза опасаются зеркальных мер России в случае конфискации ее активов для восстановления Украины.