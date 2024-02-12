От российской границы до Харькова – всего 30 километров. Получается, что не просто села или городки, а города Украины войдут в то, что президент России называет демилитаризованной зоной, которую будут устанавливать российские военнослужащие в ходе СВО.2 комментария
«Канзас-Сити Чифс» выиграл Супербоул второй раз подряд
Клуб НФЛ «Канзас-Сити Чифс» выиграл Супербоул во второй раз подряд
«Канзас-Сити Чифс» выиграл «Сан-Франциско Форти Найнерс» в Супербоуле – финальном матче НФЛ по американскому футболу.
Встреча в Парадайсе (штат Невада) в присутствии около 72 тыс. зрителей, завершилась в овертайме со счетом 25:22, самым ценным игроком Супербоула в третий раз в карьере признан квотербек «Чифс» Патрик Махоумс, передает РИА «Новости».