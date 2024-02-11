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Учения НАТО в зимней Эстонии оказались тяжелыми для британцев и французов
Военные из Британии и Франции столкнулись с трудностями из-за погоды на учениях НАТО в зимних условиях в Эстонии
В Эстонии при температуре минус 16 градусов прошли военные учения Talvelaager («Зимний лагерь»), в которых приняли участие эстонские военные, а также бойцы международного батальона НАТО из Великобритании и Франции, сообщили СМИ.
Военные из Великобритании и Франции дислоцированы в Эстонии. В учениях принимали участие более 1 тыс. военных. Отмечается, что в Великобритании и Франции «погодные условия зимой мягче», передает РИА «Новости» со ссылкой на ERR.
Целью учений названа проверка подготовки пехоты и механизированных частей к ведению боевых действий в зимних условиях. Командир боевой группы союзников британский подполковник Джеймс Ферн заявил, что экстремальные погодные условия стали серьезным вызовом.
По его словам, «транспортные средства с трудом заводятся», а «аккумуляторы долго не держат». Кроме того, «погода психологически сильно влияет на людей». «Если бы у нас был выбор – воевать в таких условиях или нет, мы бы, скорее всего, не делали этого. Но мы должны быть к этому готовы», – сказал он.
Напомним, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя маневры Steadfast Defender 2024, заявил, что масштабные учения НАТО у российских границ должны были напугать Россию, но вышло нестрашно.