Байдена призвали чаще выступать для «демонстрации живости ума»

Politico: Демократы попросили Байдена чаще выступать, чтобы демонстрировать живость ума

Tекст: Вера Басилая

Высшие партийные деятели предупредили помощников Байдена, что он не может отступить в ответ на доклад спецпрокурора. Они говорят, что Байдену необходимо общаться с прессой и избирателями в «нестандартных и резких беседах», передает RT со ссылкой на Politico.

При этом Politico подчеркивает, что «риск возможных ошибок стоит того, чтобы укрепить распадающийся имидж президента, и показать его живость ума».

Ранее в Белом доме испугались последствий отчет специального прокурора Роберта Хера после расследования о ненадлежащем хранении президентом США Джо Байденом секретных документов.

Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер не дала однозначного ответа на вопрос о проверке умственных способностей Байдена. По ее словам, Байден осознает, что американцы могут выражать обеспокоенность из-за его возраста и проблем с памятью: «Он понимает, что могут продумать люди. На самом деле он шутит об этом».

Напомним, Байден, комментируя отчет специального прокурора, возмутился данной ему характеристикой. В части отчета, посвященной ненадлежащему хранению Байденом секретных документов, президента США назвали «пожилым мужчиной с проблемами с памятью». В отчете спецпрокурора говорится, что Байден во время дачи показаний не сумел вспомнить даты многих важных событий из собственной биографии.