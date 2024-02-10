  • Новость часа В США рассказали о радости Залужного из-за отставки
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    Что содержится в письмах Хмельницкого, переданных Такеру Карлсону
    Нанесен удар по месту, где офицеры ВСУ отмечали повышение Сырского
    Захарова высмеяла реакцию в ООН на интервью Путина
    Лавров напомнил дипломатам слова Молотова
    Политолог объяснил, почему Украина потеряет от выселения посольств больше России
    В Германии предупредили о массовом притоке беженцев в случае распада Украины
    В Китае оценили заявление Путина в интервью Карлсону об Украине
    В Венгрии рассказали, чего никогда не сделают для Украины
    В Минздраве Газы назвали общее количество погибших палестинцев
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Путин показал уровень, недостижимый нынешними западными лидерами

    Двести миллионов просмотров интервью Владимира Путина менее чем за двое суток только на аккаунте Такера Карлсона в Х прозрачно намекают, что немалая часть англоязычной аудитории вполне созрела, чтобы начать слушать Россию.

    18 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский То, что очевидно нам, оказалось невероятным на Западе

    Владимир Путин говорит просто, как бы отвечая Трампу на его предвыборные обещания: перестаньте поставлять на Украину оружие, и война прекратится за пару недель. Западный обыватель в недоумении: так кто же выходит поджигателем? Мы, что ли?

    5 комментариев
    Марат Баширов Марат Баширов Путин перевернул картину мира колонизаторов

    Это информационная бомба, прорыв. Такер сделал то, что войдет в историю. Он совершил большое дело для безопасности в мире. Странно звучит, что миротворцем выступает журналист, а не президент США, но это факт.

    27 комментариев
    10 февраля 2024, 19:48 • Новости дня

    Байдена призвали чаще выступать для «демонстрации живости ума»

    Politico: Демократы попросили Байдена чаще выступать, чтобы демонстрировать живость ума

    Tекст: Вера Басилая

    Высокопоставленные представители Демократической партии США призывают советников президента Джо Байдена организовывать больше публичных выступлений, чтобы развеять сомнения о его когнитивных способностях, сообщает газета Politico.

    Высшие партийные деятели предупредили помощников Байдена, что он не может отступить в ответ на доклад спецпрокурора. Они говорят, что Байдену необходимо общаться с прессой и избирателями в «нестандартных и резких беседах», передает RT со ссылкой на Politico.

    При этом Politico подчеркивает, что «риск возможных ошибок стоит того, чтобы укрепить распадающийся имидж президента, и показать его живость ума».

    Ранее в Белом доме испугались последствий отчет специального прокурора Роберта Хера после расследования о ненадлежащем хранении президентом США Джо Байденом секретных документов.

    Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер не дала однозначного ответа на вопрос о проверке умственных способностей Байдена. По ее словам, Байден осознает, что американцы могут выражать обеспокоенность из-за его возраста и проблем с памятью: «Он понимает, что могут продумать люди. На самом деле он шутит об этом».

    Напомним, Байден, комментируя отчет специального прокурора, возмутился данной ему характеристикой. В части отчета, посвященной ненадлежащему хранению Байденом секретных документов, президента США назвали «пожилым мужчиной с проблемами с памятью». В отчете спецпрокурора  говорится, что Байден во время дачи показаний не сумел вспомнить даты многих важных событий из собственной биографии.

    10 февраля 2024, 14:55 • Новости дня
    Нанесен удар по месту, где офицеры ВСУ отмечали повышение Сырского
    Нанесен удар по месту, где офицеры ВСУ отмечали повышение Сырского
    @ Valentyn Ogirenko/Reuters

    Tекст: Кристина Цыцура

    На востоке Харьковской области в пятницу вечером ВС России нанесли удар по месту, где шло застолье украинских офицеров, отмечавших повышение Александра Сырского, сообщил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, был нанес удар по кафе в городе Великий Бурлук на востоке Харьковской области, передает РИА «Новости».

    В кафе находились офицеры с этого направления, они праздновали повышение генерала Сырского. Также Лебедев добавил, что во время ударов по нефтебазе ВСУ в Харькове были поражены 11 единиц техники.

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    10 февраля 2024, 00:47 • Новости дня
    Лавров напомнил дипломатам слова Молотова

    Лавров напомнил российским дипломатам слова Молотова о критике в западных СМИ

    Лавров напомнил дипломатам слова Молотова
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава МИД России Сергей Лавров поздравил российских дипломатов с Днем дипломатического работника и напомнил об отношении советского министра Вячеслава Молотова к критике в западных СМИ.

    Лавров заявил, что действия российских дипломатов помогли не допустить международной изоляции России и вывести «на качественно новый уровень» отношения с государствами, у которых есть «конструктивный интерес» к взаимодействию. Как пояснил Лавров, в первую очередь речь идет о ближайшем зарубежье, странах ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС и БРИКС, а в более широких масштабах – о глобальных Юге и Востоке. Министр подчеркнул, что российские дипломаты поддерживают курс властей России.

    Лавров выразил уверенность, что российские «загранучреждения должным образом организуют голосование россиян за рубежом» на выборах президента России, передает РИА «Новости».

    По его словам, против России устроили кампанию по демонизации, осуществляются личные нападки на дипломатов. Как отметил Лавров, «так было всегда, когда Россия твердо вставала на защиту своих интересов и интересов своих союзников». Указав на «психологическую устойчивость и уверенность в правоте» российских дипломатов, Лавров напомнил об отношении советского министра Вячеслава Молотова к критике в западных СМИ: «Было бы хуже, если бы хвалили». Лавров призвал «руководствоваться» таким подходом и «сейчас».

    Напомним, Лавров в Нью-Йорке заявил, что российская сторона не портила отношений с американской, потому она не станет бежать «в Вашингтон к Дядюшке Сэму просить прощения».

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    9 февраля 2024, 23:55 • Новости дня
    Берлин не стал рассматривать возможность запуска «Северного потока – 2»

    Власти Германии сообщили о сохранении позиции по отказу от сертификации «Северного потока – 2»

    Берлин не стал рассматривать возможность запуска «Северного потока – 2»
    @ Daniel Reinhardt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Позиция федерального правительства Германии по вопросу о возможности сертификации «Северного потока – 2» не изменилась – сертификация не рассматривается, сообщила пресс-служба кабмина.

    В кабмине заявили, что сейчас нет «никаких размышлений о сертификации», передает ТАСС.

    Напомним, депутат Бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт» Клаус Эрнст призвал Германию возобновить покупку газа у России.


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    9 февраля 2024, 21:57 • Новости дня
    Посмотреть интервью с Путиным генсеку ООН помешало изучение Средневековья
    Посмотреть интервью с Путиным генсеку ООН помешало изучение Средневековья
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не смотрел интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, заявил официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик на брифинге.

    Дюжаррик отметил, что генсек не смотрел интервью. По его словам, «когда генсек наконец-то приходит домой, новости – это последнее, что он делает». Вне зависимости от того, что показывают по телевизору, он занимается чтением книг по истории Средневековья, добавил официальный представитель, передает ТАСС.

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    Напомним, интервью Путина Карлсону набрало свыше 100 млн просмотров за 13 часов в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России).

    Ранее корреспондент французской газеты Le Monde в Москве Бенуа Виткин отметил, что Путин показал себя как разумный руководитель и опытный лидер государства в интервью Карлсону. Между тем в ЕК после просмотра интервью Путина Карлсону отметили, что не увидели ничего нового.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что интервью Путина Карлсону прорвало информационную блокаду Запада.

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    9 февраля 2024, 22:24 • Новости дня
    Шольц заявил о несогласии со словами Путина о причинах конфликта на Украине
    Шольц заявил о несогласии со словами Путина о причинах конфликта на Украине
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не согласен со словами Владимира Путина о причинах конфликта на Украине, указанными президентом России в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

    Шольц утверждает, что своими высказываниями Путин «высмеивает реальные действия России на Украине». По словам канцлера, во время интервью была озвучена «абсурдная история о причинах» конфликта. Шольц не пояснил, какие именно заявления имеет в виду. Шольц настаивает, что Москва стремится «аннексировать часть Украины». В связи с этим, как заявил канцлер, интервью ничего не меняет, передает ТАСС со ссылкой на n-tv.

    Напомним, интервью Путина Карлсону набрало свыше 100 млн просмотров за 13 часов в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России). Путин достаточно подробно описал историю отношений России и Украины. Он призвал страны Запада исправить ошибку, совершенную экс-премьером Британии Борисом Джонсоном, который отговорил украинскую делегацию от заключения мирного договора с Россией.

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    10 февраля 2024, 13:45 • Новости дня
    Захарова высмеяла реакцию в ООН на интервью Путина

    Спикер МИД Захарова заявила о глубоком кризисе в ООН после реакции на интервью Путина

    Захарова высмеяла реакцию в ООН на интервью Путина
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Если генсек ООН Антонио Гутерриш не интересовался, о чем говорил президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, остальные острые события в мире могут также остаться без его внимания, выразила мнение спикер МИД Мария Захарова.

    В своем Telegram-канале она напомнила, что Гутерриш «не смотрел интервью, так как в свободное время предпочитает читать книги по средневековой истории, а не смотреть телевизор».

    «Интересно, остальные острые международные события остаются без глубокого погружения в них руководства секретариата Организации по той же причине?» – поинтересовалась Захарова.

    Тем временем число просмотров интервью Путина Карлсону превысило 150 млн.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что интервью Путина Карлсону прорвало информационную блокаду Запада.

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    10 февраля 2024, 11:23 • Новости дня
    Германии как промышленной державе предрекли конец

    Bloomberg: Германия вскоре утратит статус промышленной сверхдержавы

    Германии как промышленной державе предрекли конец
    @ Sina Schuldt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Появляется все больше признаков того, что Германия вскоре утратит статус промышленной сверхдержавы, пишет Bloomberg.

    Издание отмечает, что Штаты отдаляются от Европы и стремятся конкурировать со своими трансатлантическими союзниками. Китай становится более серьезным соперником, при этом последним ударом для некоторых производителей стало прекращение поставок огромных объемов дешевого российского природного газа, передает РИА «Новости».

    Как следствие, указывает Bloomberg, внешние и внутренние неурядицы в Германии, включая нехватку инвестиций в разные отрасли и стареющую рабочую силу, только усугубляют положение Берлина.

    Издание отмечает, что старейшие заводы и предприятия в стране закрываются.

    Как отметил министр финансов Кристиан Линднер, страна больше не конкурентоспособна.

    По словам главы представительства Michelin в Северной Европе, снижение конкурентоспособности промышленной отрасли Германии может «пустить страну по накатанной».

    Ранее депутат Бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт» Клаус Эрнст заявил, что решение о прекращении закупок газа у России «было ошибочным», в интересах ФРГ было бы возобновить сотрудничество в этой области.

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    9 февраля 2024, 23:20 • Новости дня
    Кадыров оценил реакцию американцев на интервью Путина

    Кадыров назвал «шокирующей» реакцию «простых американцев» на интервью Путина

    Кадыров оценил реакцию американцев на интервью Путина
    @ Таисия Боршигова/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Чечни Рамзан Кадыров счел реакцию «простых американцев» на интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону «шокирующей», поскольку для большинства из них откровением оказались «простые истины».

    Как рассказал Кадыров в Telegram, ему «было интересно», что «происходило в западном интернет-пространстве до и после публикации» интервью. Он отметил «истерию в западных СМИ» после анонса беседы, а также «испуг» Белого дома.

    Кадыров сообщил, что после выхода интервью ему «стала интересна реакция простых американцев», которая оказалась «шокирующей». Глава Чечни указал, что для «большинства из них простые истины», известные в России «с самого начала проведения СВО, стали настоящим откровением».

    «И мне, по правде, жалко западную аудиторию, которая стала замученным заложником своих же псевдолиберальных и псевдосвободных СМИ», – заявил Кадыров, отметив, что «Белый дом сам же себя добил унылым экстренным выступлением» президента США Джо Байдена «в привычной маразматической манере». По мнению Кадырова, это «тот самый случай, когда для них лучше было бы промолчать».

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    Напомним, интервью Путина Карлсону набрало свыше 100 млн просмотров за 13 часов в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России).

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    9 февраля 2024, 21:12 • Новости дня
    Посол России в Лондоне назвал способ снятия антироссийских санкций

    Посол Келин заявил о перспективе решения вопроса с санкциями Британии против России

    Посол России в Лондоне назвал способ снятия антироссийских санкций
    @ Qian Yi/Zuma/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Решить вопрос снятия санкций, введенных Британией против России, можно в судебном порядке, заявил посол России в Лондоне Андрей Келин.

    Дипломат в эфире телеканала «Россия 24» отметил, что ограничения против России были введены незаконно, поэтому существует перспектива судебного разрешения снятия санкций, передает РИА «Новости».

    «Все это незаконно, это было с самого начала очевидно, и даже не пытается здесь парламент и правительство поставить это на законную основу. Поэтому перспектива судебного разрешения снятия санкций – она, я бы сказал, все-таки есть», – сказал Келин.

    По словам посла, на сегодняшний день в санкционном списке находятся около 1,5 тыс. российских физических и 250 юридических лиц.

    Ранее аналитики рассказали об обратном эффекте антироссийских санкций.

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    10 февраля 2024, 03:57 • Новости дня
    Постпред России сравнил ЕС с «воровским миром»

    Постпред при ЕС Логвинов указал на отсутствие правовых оснований для передачи российских замороженных активов Киеву

    Постпред России сравнил ЕС с «воровским миром»
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На Западе незаконно заморозили российские активы, так называемые механизмы по их использованию – это мошеннические схемы, заявил и. о. постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов.

    Логвинов указал, что международное право дает «имуществу иностранного государства» иммунитет «от исполнительных мер». Он подчеркнул, что у ЕС не существует «правовых оснований для передачи Украине конфискованных российских активов или доходов от них», передает РИА «Новости».

    Как заявил Логвинов, данной точки зрения придерживается «подавляющее большинство стран мира», причем в ЕС «это прекрасно понимают, потому и ведут подобную работу – как, наверное, и положено в воровском мире – втихаря».

    Решение использовать чужие активы будет иметь негативные последствия для репутации ЕС среди инвесторов и третьих стран, ведь «инвестиции могут быть банально украдены», сказал он. «Едва ли кто-то будет относиться к еэсовским государствам как к надежной юрисдикции. Значит, так оно и произойдет – горбатого дубина исправит», – заявил Логвинов.

    Напомним, в ЕС предварительно согласовали использование доходов активов России на Украину. При этом СМИ сообщили, что в странах Евросоюза опасаются зеркальных мер России в случае конфискации ее активов для восстановления Украины.

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    10 февраля 2024, 13:26 • Новости дня
    В Китае оценили заявление Путина в интервью Карлсону об Украине
    В Китае оценили заявление Путина в интервью Карлсону об Украине
    @ kremlin.ru

    Tекст: Александра Юдина

    Читатели китайского издания «Гуанча» поддержали слова президента Владимира Путина в интервью журналисту Такеру Карлсону о том, что в случае остановки поставок оружия Киеву конфликт на Украине закончится в течение нескольких недели.

    Так, один из комментаторов отметил, что США не смогут финансировать Украину в объеме, который был в начале конфликта, готовимся к поражению Киева, передает РИА «Новости».

    «США будут заставлять Европу платить, лишь бы продлить конфликт», – заметил второй.

    Другой комментатор призвал Запад «выступить за мирные переговоры».

    «Американцы хотят не мирных переговоров, а капитуляции России», — поделился мнением четвертый.

    Пользователи сошлись во мнении, что «все больше стран понимают, что гегемония США заканчивается.

    Тем временем число просмотров интервью Путина Карлсону превысило 150 млн.

    Коментарии (5)
    9 февраля 2024, 21:29 • Новости дня
    Трюдо уклонился от ответа на вопрос о приглашении нациста Гуньки в парламент
    Трюдо уклонился от ответа на вопрос о приглашении нациста Гуньки в парламент
    @ Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, комментируя интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, не стал отвечать на вопрос о приглашении бывшего эсэсовца Ярослава Гуньки в парламент.

    В ответ на просьбу журналистов прокомментировать фрагмент интервью, в котором Путин упомянул скандальный инцидент с чествованием Гуньки в канадском парламенте, Трюдо назвал упоминание этого эпизода элементом «российской пропаганды», которая, по его мнению, пытается «повлиять на общественное мнение [Канады], пытаясь исказить ситуацию [на Украине]», передает ТАСС.

    Политик также предпочел проигнорировать вторую часть вопроса относительно того, что его офис пригласил Гуньку на официальные мероприятия.

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    Ранее российское посольство в Канаде сообщило, что бывшего бойца дивизии СС «Галичина» Ярослава Гуньку в канадский парламент пригласил сам премьер-министр страны Джастин Трюдо.

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    10 февраля 2024, 17:56 • Новости дня
    Политолог объяснил, почему Украина потеряет от выселения посольств больше России
    Политолог объяснил, почему Украина потеряет от выселения посольств больше России
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Украина лишилась исторического здания в центре Москвы, потому что решение Киевского горсовета о расторжении договора аренды с российским посольством в Киеве было символом недружеских отношений, переходящих в ограбление, заявил газете ВЗГЛЯД киевский политолог Владимир Скачко.

    В субботу стало известно о расторжении договора аренды с посольством Украины в Москве.

    «Теперь здание посольства Украины в России будет изъято. Украина потеряет больше по той причине, что посольство находилось в историческом здании в Леонтьевском переулке в центре Москвы. А здание посольства России в Киеве располагалось в типичном строении райкома партии. Только в столице Украины таких зданий штук 15, они строились по одному проекту», – прокомментировал ситуацию киевский политолог Владимир Скачко, .

    «В здании посольства Украины в Москве дипломатов нет с февраля 2022 года, дипотношения между странами были разорваны в день начала СВО. В течение трех дней дипломаты и сотрудники покинули здание. Функции дипотношений выполняют посольства третьих стран, но сохранность имущества лежит на правоохранительных органах принимающей стороны, – пояснил политолог. – В апреле прошлого года, когда был расторгнут договор аренды с российским посольством в Киеве, Россия заявила, что изучит этот случай и сверит его с венскими конвенциями. Почти год понадобился, чтобы выяснить, что решение Киевского горсовета – недружественный акт, требующий зеркального ответа».

    По словам спикера, украинцы дважды выстрелили себе в ногу – в первый раз, когда расторгли договор аренды с российским посольством в Киеве, «и сейчас, когда Россия им ответила». «Решение Киевского горсовета было символом недружеских отношений, переходящих во враждебные и взаимное ограбление. Те, кто оказался у власти на Украине – клоуны и фрики, которые по недомыслию превратили страну в мальчика-забияку по вызову. И в этом трагедия, это агония, распад государственности на глубинном, краеугольном уровне», – считает Скачко. 

    Мэр Киева Виталий Кличко заявил о прекращении договора аренды с посольством РФ в апреле прошлого года. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия примет «соответствующие меры» в отношении посольства Украины в Москве.

    «Как известно, в дипломатии существует принцип взаимности. В связи с этим Департаментом городского имущества города Москвы было также принято решение прекратить договоры аренды на земельные участки, предоставленные под размещение посольства Украины в Москве», – говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

    После начала СВО Зеленский заявил о разрыве Украиной дипломатических отношений с Россией. 24 февраля МИД России получил соответствующую ноту от внешнеполитического ведомства Украины. В этот же день началась эвакуация дипломатов из Москвы.  Сотрудники генконсульства Украины в Санкт-Петербурге покинули Россию второго марта 2022 года.

    Российский МИД заявлял, что разрыв дипотношений с Украиной – это не выбор Москвы. Такой разрыв служит «логическим завершением целенаправленной русофобской политики киевских властей». Эвакуация всех дипломатических представительств РФ на Украине произошла 23 февраля. На здании посольства России в Киеве были спущены государственные флаги.

    Коментарии (10)
    10 февраля 2024, 05:26 • Новости дня
    Залужный сообщил, что не занимает никаких должностей

    Залужный после увольнения с поста главкома ВСУ не перешел на новую должность

    Залужный сообщил, что не занимает никаких должностей
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Уволенный с поста главнокомандующего вооруженными силами Украины Валерий Залужный в первом заявлении после указа об отставке сообщил, что не занимает сейчас никаких должностей.

    Залужный заявил, что для него «большая честь получить звание Героя Украины». Украинский президент Владимир Зеленский подписал указы, которыми вывел Залужного из состава Совбеза и ставки верховного главнокомандующего, передает ТАСС.

    Напомним, Зеленский присвоил уволенному главкому звание Героя Украины. Новым главкомом ВСУ стал Александр Сырский.

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    10 февраля 2024, 02:41 • Новости дня
    После взрывов в Харькове начался сильный пожар
    После взрывов в Харькове начался сильный пожар
    @ кадр из видео

    В Харькове, где, по сообщениям украинских СМИ, произошли взрывы, начался сильный пожар.

    «После прилета по промзоне в Харькове начался сильный пожар», – передает RT.

    Как пишут «Военкоры русской весны», «похоже, что уничтожено топливохранилище».

    Кроме того, взрывы произошли в городе Измаиле Одесской области Украины. Повторный взрыв произошел в Одессе. Новые взрывы раздались и в подконтрольном Киеву городе Херсоне, передает ТАСС.

    Напомним, сообщалось о взрывах в Одессе и в Харькове, в городе Очакове Николаевской области Украины и в прибрежных районах Херсона.

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    Удар ВСУ по Лисичанску вынуждает Россию двигать фронт за Днепр

    ВСУ вновь атаковали мирное население Донбасса. На этот раз в результате ракетного удара погибли 28 жителей Лисичанска в ЛНР. Эксперты отмечают – Украина планомерно пытается запугивать тех, кто когда-то выступил против киевских властей. Как России обезопасить новые регионы и почему западные страны становятся непосредственными соучастниками военных преступлений офиса Зеленского? Подробности

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    • ВСУ возглавил «мясник»

      Новый главком ВСУ Александр Сырский, которого президент Украины Владимир Зеленский назначил на место Валерия Залужного, потерпел свое первое поражение в новой должности. На генерала, известного как «мясник», обрушились западные СМИ, припомнив ему огромные боевые потери, понесенные ради удовлетворения капризов Зеленского.

    • Путин и прокурор уничтожили Байдена

      Сразу после того, как журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с президентом России Владимиром Путиным, президент США Джо Байден выступил со специальным обращением к нации. В итоге он подтвердил правоту и Путина, и прокурора, который вел расследование против хозяина Белого дома.

    • ВСУ на грани

      На фоне сообщений американских СМИ о том, что ВСУ находятся в критическом состоянии из-за нехватки личного состава, вооруженные силы в РФ совершили дерзкий прорыв в Авдеевке – на одном из наиболее многострадальных и важных участков фронта.

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    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

    • Достижения российского здравоохранения

      За последние 20 лет в России существенно улучшились ключевые показатели, по которым оценивают эффективность медицины – продолжительность жизни и младенческая смертность. Об этом и других достижениях российского здравоохранения – в нашей инфографике.

    • Меры социальной поддержки детям участников спецоперации

      Целая серия федеральных и региональных льгот введена государством для поддержки не только самих участников СВО, но и членов их семей – и детей в первую очередь. О ключевых мерах подобного рода – в нашей инфографике.

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    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

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