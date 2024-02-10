Белому дому предложили провести проверку умственных способностей Байдена

Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер не дала однозначного ответа на вопрос о проверке умственных способностей Байдена

Tекст: Антон Антонов

Жан-Пьер отметила, что лечащий врач Байдена ранее выступал против такой проверки, передает ТАСС.

По ее словам, Байден осознает, что американцы могут выражать обеспокоенность из-за его возраста и проблем с памятью: «Он понимает, что могут продумать люди. На самом деле он шутит об этом».

«Он говорил: «Я знаю, люди могут подумать, что мне 40 лет». Он шутил об этом. Так что он понимает, – сказала Жан-Пьер. – Он шутил о своем возрасте. Он понимает, что могут подумать избиратели. Он делает это довольно часто». Ее также спросили, кто помогает Байдену выполнять его работу. Жан-Пьер ответила, что «президент США руководит страной, главнокомандующий руководит страной».

Вице-президент США Камала Харрис назвала политически мотивированными оценки, которые даны Байдену в докладе специального прокурора Роберта Хера. Она сказала, что «высказывания этого прокурора безосновательны, неверны и неуместны».

Представитель канцелярии советника Белого дома Иэн Сэмс сравнил отчет спецпрокурора с расследованием в отношении бывшего американского лидера Билла Клинтона, которое привело к попытке его импичмента, передает РИА «Новости».

Сэмс заявил: «Дело закрыто. Я хочу зачитать вам показания Кена Старра, которого большинство помнят, как независимого консультанта, проводившего расследование в отношении Клинтона. После расследования он заявил конгрессу: «В качестве заключения я вижу лишь определение того, что выдвигать уголовных обвинений не следует. Точка. Это все по данному делу». Те слова соответствуют и нынешней ситуации». Критику прокурора в адрес Байдена Сэмс счел «беспричинной и неприличной».

Личный врач бывших президентов США Барака Обамы и Дональда Трампа, член Палаты представителей США Ронни Джексон заявил, что Байдену следует пройти «серию когнитивных тестов». Джексон при этом пояснил, что не заявляет о болезни Байдена. Он предполагает, что проблемы президента объясняются возрастом. Джексон сказал, что Байдену нельзя отвечать за ядерное оружие в США.

Напомним, Байден, комментируя отчет специального прокурора, возмутился данной ему характеристикой. В части отчета, посвященной ненадлежащему хранению Байденом секретных документов, президента США назвали «пожилым мужчиной с проблемами с памятью». В отчете спецпрокурора говорится, что Байден во время дачи показаний не сумел вспомнить даты многих важных событий из собственной биографии.