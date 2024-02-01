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США нанесли авиаудары по беспилотникам хуситов в Йемене
США нанесли авиаудары по десяти готовящимся к запуску беспилотникам хуситов в Йемене
Соединенные Штаты в среду нанесли авиаудары по беспилотникам хуситов в Йемене, которые готовились к запуску, сообщил высокопоставленный представитель Пентагона.
«Высокопоставленный представитель министерства обороны в Бахрейне только что сообщил нам, что... истребители F-18 Super Hornets разбомбили 10 беспилотных летательных аппаратов в западном Йемене, которые готовились к запуску», – передает «Интерфакс» сообщение главреда CBS Evening News Норы О'Доннелл в ее микроблоге.
Отмечается, что удары являются последними в серии атак на оружие хуситов.
Ранее сообщалось, что хуситы обстреляли ракетами американское торговое судно Koi, двигавшееся в израильский порт. Удар был нанесен через несколько часов после того, как американский эсминец Gravely в Красном море атаковал позиции хуситов.