США нанесли авиаудары по беспилотникам хуситов в Йемене

США нанесли авиаудары по десяти готовящимся к запуску беспилотникам хуситов в Йемене

Tекст: Денис Тельманов

«Высокопоставленный представитель министерства обороны в Бахрейне только что сообщил нам, что... истребители F-18 Super Hornets разбомбили 10 беспилотных летательных аппаратов в западном Йемене, которые готовились к запуску», – передает «Интерфакс» сообщение главреда CBS Evening News Норы О'Доннелл в ее микроблоге.



Отмечается, что удары являются последними в серии атак на оружие хуситов.

Ранее сообщалось, что хуситы обстреляли ракетами американское торговое судно Koi, двигавшееся в израильский порт. Удар был нанесен через несколько часов после того, как американский эсминец Gravely в Красном море атаковал позиции хуситов.