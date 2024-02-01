Актер Алек Болдуин решил заявить суду о своей невиновности в убийстве оператора Галины Хатчинс через адвокатов

Tекст: Денис Тельманов

Ожидается, что Болдуин не будет лично присутствовать на заседании суда, которое запланировано на 1 февраля, а передаст заявление о своей невиновности суду через адвокатов, чтобы завершить процесс по ускоренной процедуре, сообщает ТАСС со ссылкой на портал TMZ.

В середине января большое жюри присяжных в Нью-Мексико утвердило выдвижение против Болдуина новых обвинений, поскольку пришло к выводу, что доводы прокуратуры достаточны для того, чтобы по делу прошло судебное разбирательство.

Перед этим обвинения в убийстве Хатчинс были сняты с Болдуина за недостаточностью улик, актер настаивал на том, что он взводил курок, но не нажимал на спусковой крючок. Однако экспертиза показала, что выстрелить из оружия можно было только при нажатии спускового крючка.

В 2021 году на съемках вестерна с участием Болдуина, выступавшего также одним из продюсеров фильма, актер выстрелил из оружия, которое оказалось заряжено боевыми, а не холостыми патронами. Ранения получили оператор Хатчинс и режиссер Джоэл Соуса. Последнего через несколько часов выписали из больницы, оператора врачам спасти не удалось.

Ранее сообщалось, что украинская семья убитой на съемках женщины-оператора подала в суд на Алека Болдуина. Гражданский иск против актера подали мать Хатчинс Ольга Соловей, отец Анатолий Андросович и младшая сестра Светлана Земко.



