Молодые стюардессы попали под поезд в Москве

Две стюардессы из Калининграда пострадали на платформе Нагатинская в Москве

Tекст: Максим Попов

Сообщается, что в Москве две молодые стюардессы из Калининграда, которые недавно устроились в авиакомпанию «Уральские авиалинии», попали под поезд. Инцидент произошел возле платформы Нагатинская Павелецкого направления, пишет «Лента.Ру».

20-летняя Агата и 19-летняя Диана направлялись утром в аэропорт. Они пошли по железнодорожным путям и, пытаясь подняться на высокую платформу станции, оказались под электричкой.

По неподтвержденным данным, от полученных травм обе скончались на месте.

Правоохранительные органы проверяют версию алкогольного опьянения у подруг, а Западное МСУТ СКР организовало проверку по признакам ч. 3, ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, во время рейса из Сиднея в Окленд стюардесса случайно нажала на кнопку в кресле пилота и чуть не спровоцировала падение самолета Boeing-787-9.