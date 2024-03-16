Стюардесса случайно устроила «падение» Boeing-787-9

Стюардесса едва не спровоцировала падение Boeing-787-9 из-за заклинившей детали

Tекст: Вера Басилая

Инцидент произошел во время рейса из Сиднея в Окленд, когда стюардесса раздавала еду и задела переключатель. В результате кресло поехало вперед, задело рычаг, нос борта резко наклонился вниз, передает Ura.ru.

По словам одного из пассажиров, «люди, которые не были пристегнуты ремнями безопасности, подлетели к потолку». Пилот восстановил управление и посадил судно, сообщается о 50 пострадавших во время полета.

Между тем, Boeing выпустила памятку для операторов самолетов 787 с рекомендациями проверить кресла кабины на наличие незакрепленных чехлов на переключателях, передает РБК.

В письме Boeing авиакомпаниям говорится, что закрытие подпружиненного кожуха переключателя спинки сиденья на незакрепленную/отсоединенную крышку кулисного переключателя может потенциально заклинить кулисный переключатель, что приведет к непреднамеренному движению сиденья.

Отмечается, что такая деталь в настоящее время находится примерно на 375 самолетах Boeing 787.

Ранее Boeing 737 авиакомпании United Airlines приземлился в штате Орегон с отсутствующим фрагментом обшивки фюзеляжа.

Глава авиакомпании Emirates Airline Тим Кларк обвинил американскую корпорацию Boeing в «прогрессирующем» снижении стандартов качества.

При этом Boeing объявил о доработке 50 самолетов из-за проблем с фюзеляжем. Дефект, а именно отверстия в корпусе, нашли специалисты Spirit AeroSystems, поставляющей фюзеляжи этому производителю самолетов.