Выплаты за ранения на СВО распространили на сотрудников ФСБ

Единовременные выплаты 4 млн руб за ранения на СВО распространили на сотрудников ФСБ и волонтеров

Tекст: Ольга Иванова

Президент России подписал указ, распространяющий единовременные выплаты в 4 млн рублей за инвалидность, полученную в зоне специальной военной операции (СВО), на сотрудников ФСБ, МЧС, Росгвардии и другие ведомства, а также на волонтеров, передает ТАСС.

Указ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Теперь, помимо военнослужащих и сотрудников Росгвардии с полицейскими званиями, выплаты смогут получить и другие категории сотрудников, если они получили инвалидность в результате боевых действий.

Размер выплат за ранения будет варьироваться до 3 млн рублей в зависимости от тяжести полученных повреждений. Это изменение касается всех, кто получил ранения после 12 ноября, а также тех, кто получил инвалидность вследствие этих ранений после 13 ноября. Указ уже вступил в силу, и право на выплаты имеют те, кто пострадал, начиная с указанных дат.

Ранее единовременные выплаты за ранения и инвалидность касались только военнослужащих и сотрудников Росгвардии, имеющих звания полиции. Теперь этот перечень расширен, что позволяет большему числу участников СВО получить материальную поддержку в случае получения увечий или инвалидности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Путин подписал указ, устанавливающий единовременные выплаты для лиц, получивших увечья, травмы или контузии, в зависимости от степени их тяжести. Он также подписал указ об увеличении единовременных выплат участникам специальной военной операции, которые получили инвалидность в результате ранения, до 4 млн рублей. Газета ВЗГЛЯД подробно писала, какие льготы и выплаты положены участникам СВО и членам их семей.