Номинальный захват Турцией Сирии сплотит против нее страны Ближнего Востока, которые увидят в этом захвате попытку Анкары силой восстановить Османскую империю. В результате чего Реджеп Эрдоган лишится союзников в Персидском заливе и объединит против себя арабов и персов.5 комментариев
Саблин: На встрече с Путиным обсуждалось развитие беспилотной авиации
Путин на встрече с Героями России обсудил развитие беспилотной авиации
На неформальной встрече с Героями России президент Владимир Путин обсудил развитие беспилотной авиации и отметил, что Министерство обороны готовит предложения по этому вопросу.
На неформальной встрече президента России Владимира Путина с Героями России обсуждалась тема развития беспилотной авиации, пишет ТАСС.
Участник встречи депутат Госдумы от «Единой России» Дмитрий Саблин отметил важность этого направления и сообщил, что министерство обороны готовит предложения по развитию беспилотной авиации. Путин подтвердил, что это будущее направление, и в настоящее время ожидаются конкретные предложения от министерства.
Кроме того, Саблин подчеркнул, что обсуждение темы специальной военной операции на Украине и урегулирования конфликта не велось. По его словам, Путин ранее летом обозначил свои условия урегулирования, такие как вывод украинских сил из Донбасса, нейтральный статус Украины и отмена санкций. Президент считает, что эти условия остаются неизменными и актуальными.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин вручал медали «Золотая Звезда» военнослужащим, проявившим мужество на Украине, в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в рамках празднования Дня Героев Отечества, и подчеркивал, что проявленная ими решимость не оставляет сомнений в победе России.