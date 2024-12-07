Шестьдесят процентов территории России – мерзлота. Семь миллионов человек эту мерзлоту населяют. И ничего, не собираются вымирать. Говорят, холодовой стресс запускает в организме гормоны радости. А мы ведь, на самом деле, радостная нация, хоть и без фальшивых улыбок.6 комментариев
В Москве вручили национальную премию айкидо «Торнадо»
В Москве в рамках Всероссийского фестивала айкидо состоялась торжественная церемония вручения национальной премии «Торнадо».
Фестиваль айкидо проходит в концертном зале Московского дворца пионеров на Воробьевых горах. На церемонии открытия прозвучал государственный гимн Российской Федерации в исполнении камерного хора ансамбля песни и пляски имени Владимира Сергеевича Локтева. Вручение национальной премии айкидо «Торнадо» состоялось в рамках церемонии.
Премии были вручены в семи номинациях, включая «За развитие айкидо в России» и «За верность традициям Айкидо». Особенное внимание привлекло вручение премии «На службе Отечеству» семье погибшего тренера Андрея Беседина.
«Среди защитников нашей Родины много мастеров айкидо, которые героически проявляют себя на передовой», – заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, вручая премию семье Беседина.
Также в церемонии награждения премии «Торнадо приняли участие Специальный представитель МИД Российской Федерации по гуманитарным связям России и США, известный киноактер и мастер боевых искусств, 7 дан айкидо айкикай Стивен Сигал, президент Федерации ушу России Глеб Музруков, председатель Комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту Олег Матыцин, замглавы комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту, 4-х кратный чемпион мира по каратэ, черный пояс, 5 Дан Сергей Бурлаков, член президиума национального совета айкидо России, президент всестилевой федерации айкидо России, обладатель 6 дана айкидо айкикай Сергей Киселев и генерал-лейтенант ФСБ, президент физкультурно-спортивного общества профсоюзов «Россия» Юрий Ансимов.
Награды также получили члены президиума НСАР, отмеченные благодарственными письмами президента РФ Владимира Путина и высшими наградами Министерства спорта России.
В рамках фестиваля прошли показательные выступления мастеров боевых искусств, а также семинары и мастер-классы. Завершилась церемония музыкальной композицией «Победная» в исполнении Виталия Гогунского. Фестиваль собрал более 600 участников из более чем 40 регионов России, что стало рекордом за последние годы.