В МО Белоруссии объяснили размещение российского комплекса «Орешник»

Минобороны Белоруссии: Комплекс «Орешник» будет размещен в ответ на ракеты США и Германии

Tекст: Вера Басилая

Лагодюк заявил, что решение о размещении российского ракетного комплекса «Орешник» на территории Белоруссии принято в ответ на шаги США и Германии по размещению ракет средней дальности в Европе, передает РИА «Новости».

По его словам, президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил белорусскому военно-промышленному комплексу в сотрудничестве с российскими специалистами развивать систему «Орешник».

Лагодюк подчеркнул, что специалисты Белоруссии активно участвуют в процессе развития комплекса, так как уровень локализации белорусских предприятий в этом проекте уже сейчас очень велик.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о возможности размещения комплекса «Орешник» в Белоруссии во второй половине 2025 года после увеличения его серийного производства в России.

До этого белорусский лидер Александр Лукашенко пошутил с президентом России Владимиром Путиным о возможности размещения российской гиперзвуковой ракетной системы «Орешник» в Белоруссии.

МИД Белоруссии призвал серьезно относиться к «шутке» Лукашенко об «Орешнике».

