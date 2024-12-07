  • Новость часаВ МО Белоруссии объяснили размещение российского комплекса «Орешник»
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Зачем Трампу нужен алкоголик в Пентагоне
    ВСУ атаковали Крымский мост польскими безэкипажными катерами
    Эксперт объяснил причины отказа в приеме старых долларов по всему миру
    Полковник рассказал об украинских сейсмических минах в Курской области
    Российские военные отразили попытку вторжения ВСУ в Курской области
    Россия, Турция и Иран начали переговоры в Дохе по ситуации в Сирии
    АдГ выдвинула Алису Вайдель кандидатом в канцлеры Германии
    Сенат США решил рассмотреть закон о защите от исков из-за российских санкций
    И. о. мэра Чернигова подал в отставку из-за угроз военных
    Мнения
    Анна Долгарева Анна Долгарева Русский холод – русская радость

    Шестьдесят процентов территории России – мерзлота. Семь миллионов человек эту мерзлоту населяют. И ничего, не собираются вымирать. Говорят, холодовой стресс запускает в организме гормоны радости. А мы ведь, на самом деле, радостная нация, хоть и без фальшивых улыбок.

    4 комментария
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Развяжет ли Трамп войну с Китаем

    Трамп справедливо видит в Тайване мощный рычаг давления на материковый Китай. Но он, будучи бизнесменом и прагматиком, скорее всего не осознает болезненности тайваньского вопроса для китайской политики. И разыгрывая тайваньскую карту, может ненароком перегнуть палку.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как Грузии не пойти по пути Украины

    Если грузинское руководство учтет роковые ошибки Януковича и применит все допустимые методы для подавления евромайдана, а при этом не будет обращать внимание на мнение и угрозы западных политиков, не будет делать шаг вперед и два назад, то, скорее всего, справится с этим кризисом.

    4 комментария
    7 декабря 2024, 16:11 • Новости дня

    В МО Белоруссии объяснили размещение российского комплекса «Орешник»

    Минобороны Белоруссии: Комплекс «Орешник» будет размещен в ответ на ракеты США и Германии

    Tекст: Вера Басилая

    Решение о размещении российского ракетного комплекса «Орешник» в Белоруссии стало ответом на размещение ракет средней дальности США и Германии в Европе, сообщил замначальника генштаба ВС Белоруссии Сергей Лагодюк.

    Лагодюк заявил, что решение о размещении российского ракетного комплекса «Орешник» на территории Белоруссии принято в ответ на шаги США и Германии по размещению ракет средней дальности в Европе, передает РИА «Новости».

    По его словам, президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил белорусскому военно-промышленному комплексу в сотрудничестве с российскими специалистами развивать систему «Орешник».

    Лагодюк подчеркнул, что специалисты Белоруссии активно участвуют в процессе развития комплекса, так как уровень локализации белорусских предприятий в этом проекте уже сейчас очень велик.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил о возможности размещения комплекса «Орешник» в Белоруссии во второй половине 2025 года после увеличения его серийного производства в России.

    До этого белорусский лидер Александр Лукашенко пошутил с президентом России Владимиром Путиным о возможности размещения российской гиперзвуковой ракетной системы «Орешник» в Белоруссии.

    МИД Белоруссии призвал серьезно относиться к «шутке» Лукашенко об «Орешнике».

    5 декабря 2024, 17:48 • Новости дня
    На Украине приняли закон о мобилизации женщин

    Депутат Рады сообщил о принятии закона, позволяющего мобилизацию женщин

    На Украине приняли закон о мобилизации женщин
    @ NurPhoto/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Верховная рада Украины приняла законопроект, который предписывает мобилизацию женщин, прошедших базовую военную подготовку, говорится в заявлении депутата Дмитрия Разумкова.

    Верховная рада Украины проголосовала в первом чтении за законопроект, который позволяет мобилизовать женщин, прошедших курс базовой военной подготовки, передает ТАСС. Об этом сообщил экс-спикер парламента Дмитрий Разумков. Он отметил, что документ предполагает внесение женщин в реестр военнообязанных после прохождения ими базовой подготовки, что открывает возможность их мобилизации в будущем.

    Разумков выразил удивление, что многие депутаты поддержали этот законопроект, не осознавая его содержание или поддерживая идею мобилизации женщин. Он призвал к изменению данного положения ко второму чтению. Законопроект, внесенный премьер-министром Денисом Шмыгалем в сентябре, касается изменений в законе о воинской обязанности, предусматривающих военный учет и медицинский осмотр призывников.

    Украина уже сталкивается с вопросом мобилизации женщин. С октября прошлого года введены требования о постановке на учет женщин с медицинским образованием. Ранее обсуждалась возможность обязательной военной подготовки для всех женщин от 18 до 25 лет, однако депутаты утверждали, что это не означает их мобилизацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что украинских женщин следует готовить к военной службе. Тимочко считал, что необходимо рассматривать наихудший сценарий развития военных операций для минимизации рисков. Руководитель волонтерского проекта Victory drones Мария Берлинская заявила, что мобилизация женщин на Украине является необходимой для выживания страны. Берлинская подчеркнула, что несмотря на непопулярность, мобилизация женщин необходима для выживания общества.

    Коментарии (27)
    5 декабря 2024, 14:37 • Новости дня
    Spectator предсказал раздел Украины как итог правления Зеленского

    Spectator заявил о завершении карьеры Зеленского подписанием документа о разделе Украины

    Spectator предсказал раздел Украины как итог правления Зеленского
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Западный обозреватель предположил, что политическая карьера Владимира Зеленского завершится подписанием документа о разделе Украины, что станет последней трагедией его правления.

    Издание Spectator заявило, что политическая карьера Владимира Зеленского завершится разделом Украины, пишет РИА «Новости». В статье говорится: «Последней трагедией его политической карьеры станет подпись под разделом страны».

    Обозреватель подчеркнул, что Зеленский оказался в сложной ситуации, страдая от непопулярности среди украинцев из-за своих неудач. Ожидается, что гнев граждан усилится в преддверии возможных выборов. Автор отмечает, что «как только будет объявлена дата выборов, недостатка в обвинениях не будет».

    Срок полномочий Зеленского истек 20 мая, а выборы президента, запланированные на 2024 год, были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Президент Украины подчеркивал, что выборы сейчас «несвоевременны».

    Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что единственной легитимной властью на Украине остается парламент и спикер Верховной рады. Он подчеркивал, что для легитимных выборов президента необходимо отменить закон о военном положении, так как его действие не пролонгирует результаты прошедших выборов, и конституция об этом не упоминает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава офиса президента Украины Андрей Ермак получил инструкции от команды избранного президента США Дональда Трампа.

    Высокопоставленные украинские чиновники начали переговоры с командой Трампа о мирном урегулировании конфликта с Россией, чтобы уменьшить разногласия перед инаугурацией нового президента США.

    Москва готова изучить предложения от Дональда Трампа по разрешению кризиса на Украине, но не готова поступаться своими национальными интересами.

    Коментарии (10)
    7 декабря 2024, 10:45 • Видео
    Угроза в Сирии стала критической

    Антиправительственные боевики в Сирии, снабжаемые и опекаемые Турцией, овладели стратегически важным городом Хама и теперь наступают на еще более важный город Хомс, подбирая по пути оставленную сирийской армией технику. Если Хомс падет, Дамаск будет отделен от побережья, а российские военные базы окажутся под угрозой.

    Коментарии (0)
    6 декабря 2024, 17:24 • Новости дня
    Путин заявил о готовности разместить комплекс «Орешник» в Белоруссии
    Путин заявил о готовности разместить комплекс «Орешник» в Белоруссии
    @ Алексей Бабушкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о возможности размещения комплекса «Орешник» в Белоруссии во второй половине 2025 года после увеличения серийного выпуска этих систем в России.

    Такое заявление он сделал после заседания Высшего госсовета Союзного государства, передает ТАСС. Путин отметил, что это связано с подписанным договором о гарантиях безопасности и сможет быть реализовано благодаря наращиванию серийного выпуска ракетных систем в России.

    «Что касается возможности размещения такого, прямо скажем, грозного оружия, как «Орешник» на территории Белоруссии: поскольку мы сегодня подписали договор о гарантиях безопасности с применением всех имеющихся сил и средств, то считаю размещение таких комплексов, как «Орешник», на территории Республики Беларусь возможным», – сказал российский лидер.

    Комплекс «Орешник» будет частью ракетных войск стратегического назначения Вооруженных сил России, но определение целей будет оставлено за Минском, сообщил Путин.

    До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко публично попросил Путина разместить «Орешник» на белорусской территории, подчеркнув важность новых систем вооружений.

    Путин также отметил, что комплексы будут поступать на вооружение России и Белоруссии параллельно.

    Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что пошутил с президентом России Владимиром Путиным о возможности размещения российской гиперзвуковой ракетной системы «Орешник» в Белоруссии. МИД Белоруссии призвал серьезно относиться к «шутке» Лукашенко об «Орешнике».

    Коментарии (32)
    6 декабря 2024, 20:59 • Новости дня
    В МИД допустили возможность проведения новой Ялтинской конференции по итогам СВО

    Сергей Рябков не исключил идею закрепляющей итог СВО конференции

    Tекст: Денис Тельманов

    Замглавы МИД РФ Сергей Рябков высказал возможность проведения новой конференции, напоминающей Ялтинскую, для закрепления геополитических итогов специальной военной операции.

    Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил о возможности проведения новой конференции наподобие Ялтинской, которая могла бы закрепить геополитическую конфигурацию по результатам специальной военной операции. Об этом он рассказал в интервью порталу kp.ru.

    Рябков отметил, что «идею Ялты 2.0 я в принципе не исключал бы», но подчеркнул, что основой для такой конференции должно стать принуждение Вашингтона к переговорам. По его мнению, эти переговоры должны привести к признанию новой геополитической реальности, сложившейся после СВО.

    На ваш взгляд
    Какая вероятность разрешения военного конфликта на Украине в 2025 году?




    Результаты
    4 комментария

    Позиция Москвы, как подчеркнул Рябков, предполагает необходимость конструктивного диалога с западными странами для упрочнения стабильности в международных отношениях. Он также отметил важность переговорных решений, которые могли бы обеспечить долгосрочную безопасность и мир.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, итальянское издание Il Fatto Quotidiano сообщило, что Запад рассматривает три возможных сценария завершения конфликта на Украине, включая предполагаемое ее разделение и создание международной миссии. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак получил инструкции от команды избранного президента США Дональда Трампа, как заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Премьер-министр Британии Кир Стармер впервые допустил необходимость мирных переговоров для завершения конфликта на Украине.

    Коментарии (8)
    6 декабря 2024, 14:05 • Новости дня
    Россия и Белоруссия решили объединить шествия в честь 80-летия Победы
    Россия и Белоруссия решили объединить шествия в честь 80-летия Победы
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Россия и Белоруссия планируют объединенное шествие «Бессмертный полк» и «Беларусь помнит» в 2025 году в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, говорится в материалах к визиту российского президента Владимира Путина в Минск.

    Празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне должно стать ключевым событием 2025 года, говорится в документах, передает ТАСС.

    На утверждение Высшего госсовета Союзного государства внесен план мероприятий, в котором отдельным пунктом закреплено проведение объединенного шествия акций «Бессмертный полк» и «Беларусь помнит».

    Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин прибыл в Минск, чтобы принять участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства, где планируется обсуждение вопросов безопасности и экономического сотрудничества.

    Коментарии (0)
    6 декабря 2024, 15:48 • Новости дня
    Путин заявил, что Запад толкает мир к глобальному конфликту

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Действия западных стран на украинской территории двигают мир к глобальному конфликту, заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего госсовета Союзного государства в Минске.

    «Нашу особую озабоченность, естественно, вызывает положение дел в Европейском регионе – в частности, конечно, на Украине. Страны Запада намеренно обостряют напряженность. Именно они довели до сегодняшней трагедии и продолжают обострять ситуацию», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Он назвал такие действия Запада безответственными, и подчеркнул, что они толкают мир на грань глобального конфликта.

    Ранее глава российского государства отмечал, что Запад становится все менее «глобальным», его доля в мировом ВВП постоянно сокращается.

    Коментарии (3)
    5 декабря 2024, 21:57 • Новости дня
    Боевики проникли в кварталы Хамы в Сирии

    Сирийские боевики прорвались в несколько кварталов Хамы, потеряв бойцов

    Боевики проникли в кварталы Хамы в Сирии
    @ REUTERS/Ammar Abdullah

    Tекст: Денис Тельманов

    Боевики террористических формирований проникли в кварталы города Хама, несмотря на значительные потери, сообщили в командовании сирийской армии.

    В заявлении командования говорится: «В последние часы на фоне усиления столкновений между нашими солдатами и террористическими группировками, а также увеличения погибших в рядах наших сил, боевики смогли проникнуть в несколько районов города, несмотря на тяжелые потери», передает ТАСС.

    Сирийская армия также подтвердила, что подразделения правительственных сил, которые удерживали позиции в Хаме, были передислоцированы за пределы города. Власти предпринимают меры для стабилизации ситуации, однако обстановка остается напряженной. Подробности о новых позициях правительственных войск не разглашаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ливанское движение «Хезболла» объявило о готовности оказать поддержку сирийскому руководству в противостоянии террористической агрессии. Продвижение боевиков в Сирии создает риски для российских военных баз на территории республики, что особенно актуально после захвата Хамы. Кремль внимательно следит за развитием ситуации в Сирии, ведя постоянный диалог с Дамаском.

    Коментарии (3)
    6 декабря 2024, 02:24 • Новости дня
    Лавров предостерег Запад от разговоров об ограниченном ядерном ударе

    Лавров назвал обсуждение ограниченного ядерного удара «приглашением к катастрофе»

    Лавров предостерег Запад от разговоров об ограниченном ядерном ударе
    @ t.me/MariaVladimirovnaZakharova

    Tекст: Максим Попов

    Глава МИД Сергей Лавров предупредил о рисках обсуждения ограниченного ядерного удара, заявив, что такие разговоры могут привести к катастрофе, которую Россия стремится избежать.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью журналисту Такеру Карлсону предостерег от обсуждения темы ограниченного ядерного удара, подчеркнув, что такие разговоры являются «приглашением к катастрофе». Как отмечает ТАСС, Лавров уточнил, что Россия не хочет ядерного конфликта и стремится предотвратить его последствия.

    Также Лавров проком прокомментировал высказывании координатора по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности США Джона Кирби, который заявил, что в случае эскалации с применением ядерного оружия пострадают европейские союзники, а не США. Российский министр подчеркнул, что такие мысли делают ситуацию более рискованной, и могут привести к безрассудным шагам.

    «Профессионалы в области политики ядерного сдерживания хорошо знают, что это очень опасная игра,» – заявил Лавров, обращая внимание на необходимость предотвращения ядерного конфликта.

    Лавров также отметил, что Россия не стремится к войне с США, которая может иметь ядерный характер, и напомнил о военной доктрине страны, в которой главное – избежать ядерной угрозы. Он подчеркнул, что интересы безопасности России были проигнорированы, когда отказались от предложения заключить договор о гарантиях безопасности.

    Напомним, Лавров обвинил Запад в использовании событий в Буче весной 2022 года как провокации для срыва переговоров между Москвой и Киевом.

    Коментарии (2)
    6 декабря 2024, 17:08 • Новости дня
    Путин и Лукашенко подписали договор об объединенном рынке электроэнергии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко подписали Договор о создании объединенного рынка электроэнергии двух государств.

    Церемония подписания договора о формировании объединенного рынка электроэнергии между Россией и Белоруссией прошла в Минске после заседания Высшего госсовета Союзного государства в Минске, передает ТАСС.

    В июле Путин распорядился подписать договор о создании объединенного энергетического рынка России и Белоруссии. Российский лидер заявил, что это позволит снизить цены для потребителей.

    Лукашенко выразил надежду на скорейший запуск общего рынка газа, нефти и нефтепродуктов между Белоруссией и Россией.

    Коментарии (6)
    6 декабря 2024, 15:35 • Новости дня
    Лукашенко: Минск надеется на скорый запуск объединенного рынка газа и нефти с Россией
    Лукашенко: Минск надеется на скорый запуск объединенного рынка газа и нефти с Россией
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду на скорейший запуск общего рынка газа, нефти и нефтепродуктов между Белоруссией и Россией.

    Лукашенко, выступая на заседании Высшего государственного совета Союзного государства в Минске, заявил, что Белоруссия надеется на скорое создание объединенного рынка газа, нефти и нефтепродуктов с Россией, передает ТАСС. Он подчеркнул, что работа в данном направлении уже активно ведется.

    Кроме того, Лукашенко сообщил, что в пятницу планируется подписание договора о формировании объединенного рынка электроэнергии, что станет еще одним важным шагом на пути интеграции энергетических систем двух стран.

    В июле Путин распорядился подписать договор о создании объединенного энергетического рынка России и Белоруссии.

    Коментарии (0)
    6 декабря 2024, 18:19 • Новости дня
    Крейсер «Адмирал Нахимов» начал ходовые испытания

    Крейсер «Адмирал Нахимов» приступил к испытаниям после модернизации

    Крейсер «Адмирал Нахимов» начал ходовые испытания
    @ Олег Ласточкин/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Крейсер «Адмирал Нахимов» вышел на заводские ходовые испытания после долгого ремонта и модернизации, начатого в 2013 году, с целью усиления его ударной мощи и оснащения новейшим вооружением.

    Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» начал заводские ходовые испытания после завершения ремонта и модернизации, сообщает ТАСС. Источник в судостроительной отрасли отметил, что судно уже прошло этап размагничивания, после чего начнется основная программа испытаний.

    Программа испытаний включает в себя проверку главной энергетической установки, рулевого устройства, средств навигации, гидроакустики и радиосвязи. Это необходимо для оценки соответствия спецификационным параметрам и режимам работы оборудования.

    Крейсер находился на ремонте с 1999 года, а реальные работы начались в 2013 году. Первоначально планировалось завершить ремонт к 2022 году, а в 2021 году крейсер должен был выйти на испытания. Модернизация включает установку гиперзвуковых ракет «Циркон» и комплексов «Калибр-НК» и «Оникс».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, крейсер «Адмирал Нахимов» планируют передать ВМФ России в 2026 году после завершения всех необходимых модификаций и тестов, а сроки его морских испытаний уже были определены и начнутся в 2024 году.

    Коментарии (3)
    6 декабря 2024, 21:48 • Новости дня
    Россия подготовила белорусские экипажи комплексов «Искандер»

    Шойгу сообщил о подготовке белорусских экипажей комплексов «Искандер»

    Tекст: Евгения Караваева

    Россия завершила обучение белорусских военнослужащих для управления комплексами «Искандер», обеспечивая единую командную структуру.

    Россия завершила подготовку белорусских экипажей оперативно-тактических комплексов «Искандер», сообщает ТАСС со слов секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу. По его словам, все аспекты, касающиеся применения ядерного оружия, находятся под единым командованием и руководством.

    На Первом канале Шойгу отметил, что обучение прошли также два российских экипажа, имея в виду самолеты. Таким образом, обе стороны теперь готовы к выполнению задач под единой координацией.

    Обучение белорусских и российских экипажей является частью более широких усилий по интеграции военных возможностей обеих стран. Это событие подчеркивает усиление военного сотрудничества между Россией и Белоруссией, особенно в контексте использования высокотехнологичных вооружений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте 2023 года Владимир Путин на саммите ОДКБ сделал крупные заявления о развитии ракетного потенциала. Сообщалось о строительстве в Белоруссии хранилища для тактического ядерного оружия, включая заряды для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», сообщалось.

    Комплексы «Искандер» и Х-101, превосходят западные аналоги по дальности и мощности, а производство ракет в России в десять раз превышает объемы стран НАТО.


    Коментарии (0)
    6 декабря 2024, 14:38 • Новости дня
    МИД Белоруссии призвал серьезно относиться к «шутке» Лукашенко об «Орешнике»

    Глава МИД Белоруссии Рыженков заявил о серьезности слов Лукашенко о размещении «Орешника»

    Tекст: Вера Басилая

    Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможности размещения российской ракетной системы «Орешник» в республике следует воспринимать всерьез, несмотря на шутливую форму, заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков.

    Рыженков прокомментировал заявление президента Александра Лукашенко о готовности размещения в Белоруссии российской ракетной системы «Орешник». Он подчеркнул, что слова президента Белоруссии не являются шуткой, передает РИА «Новости».

    «Вообще все слова президента надо воспринимать очень серьезно, даже если они в такой манере говорятся», – заявил Рыженков журналистам в пятницу.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в шутку предложил российскому лидеру Владимиру Путину разместить в Белоруссии систему «Орешник».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что решение о размещении «Орешника» в Белоруссии принимают президенты.

    Президент России Владимир Путин заявил, что Россия занялась серийным производством системы «Орешник».

    Напомним, в пятницу Путин прибыл в Минск, чтобы принять участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства, где планируется обсуждение вопросов безопасности и экономического сотрудничества.

    Коментарии (0)
    6 декабря 2024, 12:55 • Новости дня
    Экс-чиновник Пентагона: Испытание ракеты «Орешник» вызвало беспокойство в Европе

    Экс-чиновник Пентагона сообщил об обеспокоенности Европы испытанием «Орешника»&#8205;&#8205;

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейские страны обеспокоены после испытания российской ракеты «Орешник», заявил экс-чиновник Пентагона, отметив, что они не хотят участвовать в войне за Украину.

    В ходе интервью журналу Foreign Policy бывший заместитель помощника главы Пентагона по вопросам Европы и НАТО Джим Таунсенд поделился мнением о настроениях в Европе в отношении конфликта на Украине, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что европейцы не стремятся вступать в военные действия за Украину. Испытание российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник» усилило их беспокойство.

    Таунсенд отметил, что с избранием Трампа некоторые европейцы тайно надеются на снижение финансовых расходов на Украину и прекращение смертей в результате конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров рассказал о том, кто придумал название для новейшей российской ракеты «Орешник», а глава Роскосмоса Юрий Борисов сообщил о готовности Роскосмоса усилить эту ракету, которая стала угрозой для Европы.

    Коментарии (0)
    6 декабря 2024, 16:28 • Новости дня
    Лукашенко: Намерение Москвы и Минска подписать договор обеспокоило Запад

    Лукашенко сообщил о реакции Запада на договор о безопасности Москвы и Минска

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Намерение Москвы и Минска подписать договор о гарантиях безопасности вызвало сильную реакцию на Западе, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего государственного совета Союзного государства Белоруссии и России.

    По его словам, этот шаг позволит выйти на новый уровень союзничества и координации действий в военной сфере, передает ТАСС.

    Лукашенко отметил, что подписание концепции безопасности Союзного государства и межгосударственного договора позволит защитить территориальную целостность и суверенитет Белоруссии и России, а также гарантировать мирную жизнь гражданам. «Слишком возбудило наших партнеров на Западе, но это, наверное, неплохо. Они это заметили», – заявил он.

    Ранее президент России Владимир Путин распорядился подписать договор с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.

    Как сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Москва и Минск готовятся утвердить новый договор о гарантиях безопасности и Концепцию безопасности Союзного государства, которые предусматривают взаимные обязательства России и Белоруссии в сфере обороны.

    Коментарии (0)
    Главное
    Голосование по импичменту лидера Южной Кореи сорвалось
    Командование ВСУ сократило дезертирство у села Надия в ЛНР
    Пентагон расширил доступ Украины к Starshield от SpaceX
    Джеорджеску обвинил власти Румынии в госперевороте
    Роскомнадзор предупредил об ограничении работы Amazon Web Services и GoDaddy
    Бастрыкин запросил доклад по делу о школьном конфликте в Краснодаре
    WSJ: Египет и Иордания призвали Асада срочно покинуть страну

    Россия нашла валюту, которую никто не запретит

    Биткоин и другие цифровые валюты никто не сможет запретить, они будут продолжать развиваться вне зависимости от состояния доллара, заявил президент Владимир Путин. Для России валюта, которую нельзя запретить, особенно интересна. У нас нет другого выбора, как идти за новыми финансовыми технологиями. Что уже внедряется в России? Подробности

    Перейти в раздел

    Джо Байден вернулся к традиционным ценностям

    То, что уходящий президент США Джо Байден помиловал своего сына Хантера по всем предъявленным обвинениям, вызвало в Америке шок и моральную панику. Многие делают вид, будто удивлены поступком главы государства, но Байден вряд ли мог поступить иначе. Он для такого недостаточно сошел с ума. Подробности

    Перейти в раздел

    «Не расплакаться и не подвести». Как матери павших бойцов учатся жить дальше

    Месяц назад Мария Костюк вернулась из Москвы на родину, в Еврейскую автономную область – в качестве и. о. губернатора. На этом посту мать Героя России Андрея Ковтуна продолжает «жить за двоих» – в точности по именному шеврону. В этом спецкор газеты ВЗГЛЯД убедился, побывав на встрече мам погибших героев – закрытой от телекамер и потому до крайности откровенной. Подробности

    Перейти в раздел

    Что будет с Арменией без ОДКБ

    «В отношениях Армении и ОДКБ пройдена точка необратимости», заявляет армянский премьер Никол Пашинян – но в то же время не начинает процедуру официального выхода из организации. Двусмысленность ситуации – и формальное членство, и неформальный отказ от членства в ОДКБ – оставляет Еревану окно возможностей. Без которого, скорее всего, Армению ожидала бы цивилизационная катастрофа. Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    • Анна Долгарева Анна Долгарева
      Русский холод – русская радость

      Шестьдесят процентов территории России – мерзлота. Семь миллионов человек эту мерзлоту населяют. И ничего, не собираются вымирать. Говорят, холодовой стресс запускает в организме гормоны радости. А мы ведь, на самом деле, радостная нация, хоть и без фальшивых улыбок.

      4 комментария
    • Сергей Лебедев Сергей Лебедев
      Развяжет ли Трамп войну с Китаем

      Трамп справедливо видит в Тайване мощный рычаг давления на материковый Китай. Но он, будучи бизнесменом и прагматиком, скорее всего не осознает болезненности тайваньского вопроса для китайской политики. И разыгрывая тайваньскую карту, может ненароком перегнуть палку.

      0 комментариев
    • Сергей Миркин Сергей Миркин
      Как Грузии не пойти по пути Украины

      Если грузинское руководство учтет роковые ошибки Януковича и применит все допустимые методы для подавления евромайдана, а при этом не будет обращать внимание на мнение и угрозы западных политиков, не будет делать шаг вперед и два назад, то, скорее всего, справится с этим кризисом.

      4 комментария
    Перейти в раздел

    • Угроза в Сирии стала критической

      Антиправительственные боевики в Сирии, снабжаемые и опекаемые Турцией, овладели стратегически важным городом Хама и теперь наступают на еще более важный город Хомс, подбирая по пути оставленную сирийской армией технику. Если Хомс падет, Дамаск будет отделен от побережья, а российские военные базы окажутся под угрозой.

    • Ле Пен лишила Макрона премьера

      Президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку премьер-министра Мишеля Барнье, чье правительство неожиданно для всех получило вотум недоверия от парламента. Это стало возможным из-за интриги Национального объединения – партии Марин Ле Пен, в успех которой сторонники Макрона не верили. Теперь оправдываются.

    • «Зеленский и ЕС откажутся от мира»

      Западные СМИ и эксперты предсказывают отказ Владимира Зеленского от плана Дональда Трампа, с помощью которого в США хотят завершить конфликт на Украине. Также прогнозируется, что против соглашения в Россией выступит Евросоюз, который намерен помогать Украине вплоть до ее включения в НАТО.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............