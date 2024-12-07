Шестьдесят процентов территории России – мерзлота. Семь миллионов человек эту мерзлоту населяют. И ничего, не собираются вымирать. Говорят, холодовой стресс запускает в организме гормоны радости. А мы ведь, на самом деле, радостная нация, хоть и без фальшивых улыбок.4 комментария
В МО Белоруссии объяснили размещение российского комплекса «Орешник»
Минобороны Белоруссии: Комплекс «Орешник» будет размещен в ответ на ракеты США и Германии
Решение о размещении российского ракетного комплекса «Орешник» в Белоруссии стало ответом на размещение ракет средней дальности США и Германии в Европе, сообщил замначальника генштаба ВС Белоруссии Сергей Лагодюк.
Лагодюк заявил, что решение о размещении российского ракетного комплекса «Орешник» на территории Белоруссии принято в ответ на шаги США и Германии по размещению ракет средней дальности в Европе, передает РИА «Новости».
По его словам, президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил белорусскому военно-промышленному комплексу в сотрудничестве с российскими специалистами развивать систему «Орешник».
Лагодюк подчеркнул, что специалисты Белоруссии активно участвуют в процессе развития комплекса, так как уровень локализации белорусских предприятий в этом проекте уже сейчас очень велик.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о возможности размещения комплекса «Орешник» в Белоруссии во второй половине 2025 года после увеличения его серийного производства в России.
До этого белорусский лидер Александр Лукашенко пошутил с президентом России Владимиром Путиным о возможности размещения российской гиперзвуковой ракетной системы «Орешник» в Белоруссии.
МИД Белоруссии призвал серьезно относиться к «шутке» Лукашенко об «Орешнике».