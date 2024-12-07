Украинский пленный заявил об ударе ВСУ по своим из FPV-дронов

Tекст: Александра Юдина

По его словам, солдаты ВСУ, сдавшиеся в плен российским военным, подверглись атаке FPV-дрона своих же войск, передает РИА «Новости».

Красюха отметил, дрон был использован для того, чтобы сдавшиеся солдаты не остались в живых.

Он добавил, что после того как сдался в плен, его накормили и дали воды.

«Увидел ваших ребят, уже короче вылез, сказал, что ребят, я без оружия. Покормили меня, привели тогда на позицию, дали попить воды, то есть нормально все. Когда пацанов вели этих в плен, ну, тоже взяли в плен, то наши по ним ударили из дронов, из FPV. То есть они не хотели, чтобы они живыми сдались», – рассказал он.

Красюха также сообщил, что получил повестку на службу по месту жительства. После прохождения комиссии в военкомате его в течение двух суток направили на позиции без подготовки. В его задачи входила эвакуация погибших. Он рассказал о большом количестве уничтоженных военнослужащих ВСУ, которых видел в лесопосадке: около пятнадцати-двадцати человек на участке длиной 150-200 метров.

Ранее украинский солдат Сергей Стокоз, ограниченно годный к службе, заявил, что командиры пугали их «жестокостью» российских военных, что оказалось неправдой.