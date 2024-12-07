Трамп справедливо видит в Тайване мощный рычаг давления на материковый Китай. Но он, будучи бизнесменом и прагматиком, скорее всего не осознает болезненности тайваньского вопроса для китайской политики. И разыгрывая тайваньскую карту, может ненароком перегнуть палку.0 комментариев
Украинский пленный заявил об ударе ВСУ по своим из FPV-дронов
ВСУ использовали FPV-дрон для удара по своим военнослужащим, которые сдались в плен и находились под контролем российских солдат, рассказал украинский военнопленный Максим Красюха.
По его словам, солдаты ВСУ, сдавшиеся в плен российским военным, подверглись атаке FPV-дрона своих же войск, передает РИА «Новости».
Красюха отметил, дрон был использован для того, чтобы сдавшиеся солдаты не остались в живых.
Он добавил, что после того как сдался в плен, его накормили и дали воды.
«Увидел ваших ребят, уже короче вылез, сказал, что ребят, я без оружия. Покормили меня, привели тогда на позицию, дали попить воды, то есть нормально все. Когда пацанов вели этих в плен, ну, тоже взяли в плен, то наши по ним ударили из дронов, из FPV. То есть они не хотели, чтобы они живыми сдались», – рассказал он.
Красюха также сообщил, что получил повестку на службу по месту жительства. После прохождения комиссии в военкомате его в течение двух суток направили на позиции без подготовки. В его задачи входила эвакуация погибших. Он рассказал о большом количестве уничтоженных военнослужащих ВСУ, которых видел в лесопосадке: около пятнадцати-двадцати человек на участке длиной 150-200 метров.
Ранее украинский солдат Сергей Стокоз, ограниченно годный к службе, заявил, что командиры пугали их «жестокостью» российских военных, что оказалось неправдой.