Украинский военнопленный Сергей Стокоз рассказал о запугиваниях украинских командиров перед пленом

Tекст: Дмитрий Зубарев

Украинский солдат Сергей Стокоз, находящийся в плену, рассказал о своем опыте на фронте и поведении командиров, сообщает ТАСС. По его словам, командиры запугивали солдат рассказами о жестокости российских военных. Однако, столкнувшись с реальностью, Стокоз отметил, что это не соответствовало действительности.

Стокоз поделился, что изначально испытывал страх перед отправкой в Курскую область и даже думал о побеге, но приказ командира вынудил его следовать на фронт. Он добровольно сдался в плен после штурма их позиций, подчеркнув, что российские военные обошлись с ним и его сослуживцами гуманно, предоставив еду и воду.

Стокоз также отметил, что, несмотря на состояние здоровья, препятствующее полноценной службе, он был отправлен на фронт. Военную подготовку он проходил в Черниговской области всего пять дней, после чего ограниченно годных и больных солдат перевезли на позиции в Курской области.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американские власти призвали Украину снизить мобилизационный возраст до 18 лет. На Украине в ходе мобилизации начали призывать в армию даже больных ВИЧ и туберкулезом. Вспышку туберкулеза ранее зафиксировали в двух бригадах ВСУ.