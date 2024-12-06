Трамп справедливо видит в Тайване мощный рычаг давления на материковый Китай. Но он, будучи бизнесменом и прагматиком, скорее всего не осознает болезненности тайваньского вопроса для китайской политики. И разыгрывая тайваньскую карту, может ненароком перегнуть палку.0 комментариев
Российские войска освободили Пустынку и Сухие Ялы в ДНР
В последние сутки ВС России освободили два населенных пункта в Донецкой народной республике, сообщило российское Министерство обороны в пятницу.
Подразделения группировки войск «Центр» успешно продвинулись вглубь обороны противника и освободили населенный пункт Пустынка, указало ведомство в своем Telegram-канале.
За неделю украинские вооруженные формирования в зоне ответственности группировки потеряли более 3600 военнослужащих.
Подразделения группировки войск «Восток» также вели активные действия и освободили Сухие Ялы в ДНР. В зоне ответственности группировки «Восток» потери противника составили до 950 военнослужащих, пять танков, в том числе три немецких Leopard, 15 боевых бронированных машин, из них четыре американских MaxxPro и четыре HMMWV.
Ранее сообщалось, что ВС России установили контроль над Романовкой в Донецкой народной республике и Новодаровкой в Запорожской области.