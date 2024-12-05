Следующие друг за другом юбилеи (в этом году – 35-летие падения Берлинской стены, в следующем – 35-летие объединения Германии) заставили всех вспомнить эту не самую стандартную в истории мира процедуру – объединение двух когда-то разделенных стран. И выяснилось, что у многих восточных немцев недавняя история до сих пор отзывается болью.2 комментария
У резиденции принцессы в Швеции задержали мужчину с ножом
В Швеции возле резиденции кронпринцессы Виктории задержан мужчина с ножом и подозрительными предметами, сообщают местные СМИ.
Полиция Стокгольма задержала мужчину с ножом у резиденции наследной принцессы Виктории в парке Хага, передает ТАСС со ссылкой на газету Aftonbladet.
Инцидент произошел в среду вечером. Представитель столичной полиции Пер Фальстрем пояснил, что подозреваемый вел себя странно, потому правоохранители решили его проверить. При нем нашли нож.
Помимо ножа, у задержанного нашли наручники, скотч, защитную маску, макет пистолета и список с именами нескольких руководителей известной компании. Полиция подозревает мужчину в нарушении запрета на ношение ножей и подготовке к нападению. На данный момент он находится под арестом.
47-летняя наследная принцесса Виктория является старшим ребенком короля Карла XVI Густава и королевы Сильвии. Она проживает в замке Хага вместе со своим мужем принцем Даниэлем и двумя детьми – принцессой Эстель и принцем Оскаром.
В августе на фестивале в немецком городе Золинген мужчина напал с ножом на прохожих, в результате чего как минимум три человека погибли и еще несколько человек получили тяжелые ранения.