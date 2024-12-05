Следующие друг за другом юбилеи (в этом году – 35-летие падения Берлинской стены, в следующем – 35-летие объединения Германии) заставили всех вспомнить эту не самую стандартную в истории мира процедуру – объединение двух когда-то разделенных стран. И выяснилось, что у многих восточных немцев недавняя история до сих пор отзывается болью.2 комментария
Песков анонсировал встречу Путина с волонтерами
Президент России Владимир Путин пообщается с волонтерами в четверг, в День добровольца, сообщил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.
Путин в четверг побеседует с волонтерами в рамках празднования Дня добровольца, встреча состоится ближе к вечеру, сказал Песков, передает ТАСС.
Помимо встречи с волонтерами, Владимир Путин проведет заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Песков отметил, что в рамках этого заседания будут подведены итоги работы за год и намечены планы на будущее.
Также Песков сообщал, что в четверг президент Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России.