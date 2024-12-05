Песков анонсировал первое за месяц совещание Путина с Совбезом

Путин заявил о политических мотивах ухода Volkswagen из России

Tекст: Валерия Городецкая

Выступая на форуме ВТБ «Россия зовет!», Путин подчеркнул, что компания Volkswagen покинула Россию по политическим причинам, передает RT. Он отметил, что Москва не принимала никаких мер, не связанных с рыночной экономикой, чтобы повлиять на решение компании.

Путин выразил обеспокоенность тем, что сотрудники, оставшиеся без работы из-за закрытия предприятий, сталкиваются с экономическими трудностями. «Чтобы этого не было, не надо принимать никаких решений в сфере экономики по политическим мотивам», – добавил президент.

Ранее сообщалось, что автоконцерн Volkswagen впервые в своей почти 90-летней истории планирует закрыть заводы в Германии и сократить десятки тысяч сотрудников.