Следующие друг за другом юбилеи (в этом году – 35-летие падения Берлинской стены, в следующем – 35-летие объединения Германии) заставили всех вспомнить эту не самую стандартную в истории мира процедуру – объединение двух когда-то разделенных стран. И выяснилось, что у многих восточных немцев недавняя история до сих пор отзывается болью.2 комментария
Песков анонсировал первое за месяц совещание Путина с Совбезом
В четверг президент Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Президент планирует сегодня провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», – сказал представитель Кремля, передает ТАСС.
Отмечается, что это первое совещание с СБ России, проводимое президентом за последний месяц.
Предыдущее совещание главы государства с Совбезом прошло 8 ноября. На нем обсуждались меры по усилению антитеррористической защиты транспортной инфраструктуры страны.