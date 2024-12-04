Сикорский: Страны НАТО поддержали отзыв Основополагающего акта с Россией

Tекст: Валерия Городецкая

Как сообщил телеканал TVP Info, Сикорский сообщил, что несколько представителей НАТО высказались за аннулирование Основополагающего акта Россия – НАТО, передает ТАСС.

«Ряд коллег высказались за то, чтобы аннулировать действие Основополагающего акта Россия – НАТО», – сказал он на пресс-конференции.

Основополагающий акт Россия – НАТО, подписанный в мае 1997 года, предусматривал строительство мирного и безопасного Евро-Атлантического региона на принципах демократии и сотрудничества. Акт также утверждал отсутствие противостояния между Россией и НАТО и подчеркивал необходимость укрепления взаимного доверия. В документе также говорилось, что альянс обязался не размещать дополнительные существенные боевые силы на территории стран-членов, а Россия должна проявлять сдержанность в развертывании своих вооруженных сил в Европе.

В прошлом году глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу предложил отменить Основополагающий акт Россия – НАТО, а представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер заявлял, что данный акт в сложившейся ситуации больше не может быть ограничительным фактором в вопросе укрепления восточного фланга альянса.