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Патриарх Кирилл помолился в новогоднем молебне о сильной России
Патриарх Кирилл совершил молебен о сильной и непобедимой России в новом году
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Христа Спасителя перед Новым годом провел молебен, в котором призвал верующих молиться за Россию, чтобы страна стала «сильной и непобедимой», а также за укрепление духовного мира каждого человека.
Перед наступлением 2025 года Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел традиционный новогодний молебен в храме Христа Спасителя, передает ТАСС.
Он обратился к верующим с просьбой молиться о России, чтобы страна стала «сильной и непобедимой», а Господь охранил ее от врагов. Кирилл подчеркнул важность душевного мира и духовной силы.
Патриарх отметил, что истинное счастье определяется состоянием души, не зависящим от внешних обстоятельств. Он подчеркнул, что достичь этого состояния можно только с помощью Бога, и люди, которые его достигают, сохраняют внутренний мир даже в трудные времена.
В своей речи патриарх Кирилл акцентировал внимание на важности благополучия, связанного с душевным состоянием. Он напомнил, что каждый должен стремиться к духовной гармонии и просил Господа даровать благодать верующим, способствующую укреплению этого внутреннего состояния.
Ранее председатель Духовного управления мусульман Равиль Гайнутдин и глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов поздравили россиян с наступающим Новым годом, пожелав единства и мира, новых побед и процветания.