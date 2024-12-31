Во всеми нами любимой комедии про Ивана Васильевича, который меняет профессию, есть песенка со словами «все на свете было не зря, не напрасно было». Для наших предков это было не поэтической метафорой – а ясной, непоколебимой верой в промысел Божий.2 комментария
В Британии отменили новогодние мероприятия из-за непогоды
Сильный ветер и дождь стали причиной отмены Нового года в ряде городов Британии
В нескольких городах Британии отменили новогодние мероприятия из-за сильного ветра и дождя, включая Блэкпул и Ньюкасл, где непогода прогнозируется до 2 января.
Как сообщает Guardian, ряд городов Британии отменили мероприятия в честь Нового года из-за прогнозируемых сильных ветров и дождей. В список попали такие города, как Блэкпул, Ньюкасл, остров Уайт и Рипон. Метеорологическая служба страны выпустила предупреждения о непогоде на большинстве территорий до 2 января.
Газета Mirror отмечает, что жителям северной Шотландии угрожает опасность из-за сильных дождей. Ассоциация железнодорожных компаний National Rail также предупредила о возможных перебоях в движении поездов из-за неблагоприятных погодных условий. Ожидаются задержки из-за дождя, снега и ветра, которые могут продлиться до четверга, передает РИА «Новости»
Ранее в Эдинбурге были отменены все уличные мероприятия по случаю новогоднего праздника Хогманай из-за непогоды.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате аварии на электростанции в Гуаянилья все электростанции Пуэрто-Рико на Новый год вышли из строя, оставив более 1,3 млн потребителей без света.
Между тем администрация Кишинева решила сократить использование новогодней иллюминации для экономии электроэнергии, оставив подсветку лишь на главных елках на площади Великого национального собрания и Соборной площади.