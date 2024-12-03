ВМФ и ВКС России провели ракетные пуски в Средиземном море

Российские силы выполнили пуски высокоточных ракет в учениях в Средиземном море

Tекст: Евгения Караваева

Силы Военно-морского флота (ВМФ) и Воздушно-космических сил (ВКС) России провели учения в восточной части Средиземного моря, они выполнели пуски высокоточных ракет морского и воздушного базирования, передает ТАСС.

Министерство обороны России сообщило, что учения прошли 3 декабря 2024 года с участием фрегатов «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и «Адмирал Головко», которые выполнили стрельбы гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Кроме того, дизель-электрическая подводная лодка «Новороссийск» произвела запуск крылатой ракеты «Калибр» по морской мишенной позиции.

Также в учениях участвовал береговой ракетный комплекс «Бастион», который выполнил боевой пуск крылатой ракеты «Оникс» с побережья Средиземного моря. Все назначенные цели были поражены прямыми попаданиями, что подтвердило эффективность проведенных испытаний. Учения включали участие свыше 1 тыс. военнослужащих, 10 кораблей и судов, а также 24 летательных аппаратов, среди которых были истребители МиГ-31И с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».

Учения были проведены с соблюдением всех действующих международных норм и соглашений, касающихся предотвращения инцидентов на море и в воздушном пространстве за пределами территориальных вод других стран. Министерство обороны РФ особо подчеркнуло, что все действия соответствовали международным правовым стандартам, что позволяет избежать конфликтных ситуаций и поддерживать стабильность в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, фрегат Северного флота «Адмирал Головко», оснащенный гиперзвуковыми ракетами «Циркон», находился в дальнем походе, начавшемся из Североморска пересек самую узкую часть пролива Ла-Манш, известную как Па-де-Кале.