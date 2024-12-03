Волонтеры Победы почтили память героев в День Неизвестного солдата

Волонтеры Победы провели памятные церемонии в День Неизвестного солдата

В Ленинградской области мероприятия прошли у памятника защитникам города на площади Победы. Зампред комитета Госдумы Ольга Занко подчеркнула важность памяти о подвигах неизвестных солдат, чьи имена не вошли в историю, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В Кировской области волонтеры совместно с образовательными учреждениями провели памятное мероприятие, возложив цветы у мемориального комплекса «Вечный огонь». В Луганске состоялось перезахоронение праха неизвестного солдата, в честь которого волонтеры возложили цветы к памятнику «Журавли».

В школах прошли уроки мужества, на которых учащиеся узнали об истории Дня Неизвестного солдата. В Башкортостане урок посетила жительница блокадного Ленинграда Любовь Солдатова, чьи воспоминания тронули школьников.

В Тюменской области на уроках обсуждали значение праздника, а кульминацией стало передача парадного кителя погибшего выпускника в музей гимназии. Волонтеры подчеркнули значимость сохранения памяти о подвигах предков и участия школьников в поиске исторической правды.

В Белгородской области прошла траурная церемония перезахоронения останков 44-х солдат, найденных поисковыми организациями. Двоих удалось опознать, и личные вещи героев передали их родственникам. Память о погибших защитниках почтили минутой молчания.