В Польше заявили о «прорыве» в деле эксгумации жертв «Волынской резни», основываясь на обещаниях главы МИД Украины. Но обе стороны знают, что ничего не изменится. Однако даже декларативную готовность Украины начать поисково-эксгумационные работы на Волыни нынешние польские власти явно надеются использовать в своих политических целях.0 комментариев
Волонтеры Победы почтили память героев в День Неизвестного солдата
Волонтеры Победы провели памятные церемонии в День Неизвестного солдата
Волонтеры Победы в День Неизвестного солдата возложили цветы и провели уроки мужества, чтобы почтить память тех, кто отдал жизнь за Родину, но остался безымянным.
В Ленинградской области мероприятия прошли у памятника защитникам города на площади Победы. Зампред комитета Госдумы Ольга Занко подчеркнула важность памяти о подвигах неизвестных солдат, чьи имена не вошли в историю, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
В Кировской области волонтеры совместно с образовательными учреждениями провели памятное мероприятие, возложив цветы у мемориального комплекса «Вечный огонь». В Луганске состоялось перезахоронение праха неизвестного солдата, в честь которого волонтеры возложили цветы к памятнику «Журавли».
В школах прошли уроки мужества, на которых учащиеся узнали об истории Дня Неизвестного солдата. В Башкортостане урок посетила жительница блокадного Ленинграда Любовь Солдатова, чьи воспоминания тронули школьников.
В Тюменской области на уроках обсуждали значение праздника, а кульминацией стало передача парадного кителя погибшего выпускника в музей гимназии. Волонтеры подчеркнули значимость сохранения памяти о подвигах предков и участия школьников в поиске исторической правды.
В Белгородской области прошла траурная церемония перезахоронения останков 44-х солдат, найденных поисковыми организациями. Двоих удалось опознать, и личные вещи героев передали их родственникам. Память о погибших защитниках почтили минутой молчания.