В Польше заявили о «прорыве» в деле эксгумации жертв «Волынской резни», основываясь на обещаниях главы МИД Украины. Но обе стороны знают, что ничего не изменится. Однако даже декларативную готовность Украины начать поисково-эксгумационные работы на Волыни нынешние польские власти явно надеются использовать в своих политических целях.0 комментариев
Директора магазина в Подмосковье заподозрили в убийстве покупателя
Директора магазина в Подмосковье заподозрили в убийстве покупателя из-за кражи
Руководитель продуктового магазина в Раменском округе Московской области подозревается в избиении и убийстве покупателя после ссоры, сообщили в региональном Главном следственном управлении СК.
Инцидент произошел 30 ноября 2024 года в подсобке магазина, расположенного в Раменском городском округе, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
По данным следствия, между 32-летним управляющим и посетителем 1975 года рождения возник конфликт. В ходе ссоры директор магазина нанес покупателю телесные повреждения, после чего задушил его. Полиция задержала подозреваемого.
Следствие намерено предъявить подозреваемому обвинение и избрать меру пресечения. Мотивом преступления, по предварительным данным, стала кража алкоголя, совершенная потерпевшим.
Ранее продавщица сельского магазина в Забайкальском крае смогла отбиться от вооруженного грабителя и даже обезвредить его.