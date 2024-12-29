СМИ сообщили о невозможности забрать тело погибшего на СВО футболиста Бугаева

Тело погибшего на СВО футболиста Бугаева невозможно забрать из-за боев

Tекст: Денис Тельманов

Как передает РИА «Новости», футбольный агент Антон Смирнов сообщил, что тело Алексея Бугаева, погибшего на СВО, невозможно забрать и передать родственникам, так как в районе его гибели продолжаются боевые действия. Агент выразил надежду, что вскоре удастся извлечь тело, чтобы провести захоронение.



Алексей Бугаев, бывший игрок сборной России, погиб в возрасте сорока трех лет. В сентябре он был осужден на 9,5 лет за покушение на незаконный сбыт наркотиков после задержания с 500 граммами мефедрона в Сочи. Бугаев планировал отправиться на СВО после получения тюремного срока.

Его защита утверждала, что полиция подбросила наркотики и требовала взятку, однако следствие не нашло этому доказательств. В телефоне Бугаева были найдены фото, подтверждающие его намерения по сбыту. Бугаев ранее играл за «Торпедо», «Локомотив», «Томь» и «Краснодар» и завершил карьеру в 2010 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-футболист сборной России Алексей Бугаев был признан виновным в попытке сбыта наркотиков и приговорен к 9,5 года в колонии строгого режима. Прикубанский районный суд Краснодара ранее арестовал Бугаева по подозрению в причастности к незаконному обороту наркотиков и сопротивлении полиции. Футбольный агент Антон Смирнов сообщил о гибели Бугаева в зоне СВО.

