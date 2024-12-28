Американская политика на Ближнем Востоке во многом находится под влиянием либеральной идеологии – во всяком случае, именно так США пытаются это представить. В реальности действия США очень часто противоречат этой идеологии, но сам факт ее наличия создает излишнее напряжение в отношениях с ближневосточными автократиями и заставляет их задуматься, является ли Вашингтон надежным союзником.0 комментариев
Песков: Путин встретит Новый год дома или в командировке
Песков сообщил, что Путин проведет Новый год дома или в важной поездке
Президент России Владимир Путин обычно празднует Новый год дома, если не отправляется в командировки в регионы, где его присутствие наиболее важно для россиян.
«Президент обычно дома встречает Новый год, если он никуда не ездит. Вы помните, что он часто ездит в те места, где он больше всего нужен», – отметил Песков, передает ТАСС.
На данный момент не уточняется, планирует ли Путин какие-либо поездки в новогодние праздники или предпочтет остаться дома.
Ранее Песков заявил, что детали подготовки новогоднего обращения Путина пока не раскрываются, но ровно в полночь президент поздравит россиян.
Также Путин пообщался с 12-летней Таисией Леоновой, чье желание он исполнил в рамках «Елки желаний».