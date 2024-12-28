Песков: Путин встретит Новый год дома или в командировке

Песков сообщил, что Путин проведет Новый год дома или в важной поездке

Tекст: Елизавета Шишкова

«Президент обычно дома встречает Новый год, если он никуда не ездит. Вы помните, что он часто ездит в те места, где он больше всего нужен», – отметил Песков, передает ТАСС.

На данный момент не уточняется, планирует ли Путин какие-либо поездки в новогодние праздники или предпочтет остаться дома.

Ранее Песков заявил, что детали подготовки новогоднего обращения Путина пока не раскрываются, но ровно в полночь президент поздравит россиян.

Также Путин пообщался с 12-летней Таисией Леоновой, чье желание он исполнил в рамках «Елки желаний».