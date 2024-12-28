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    Американская политика на Ближнем Востоке во многом находится под влиянием либеральной идеологии – во всяком случае, именно так США пытаются это представить. В реальности действия США очень часто противоречат этой идеологии, но сам факт ее наличия создает излишнее напряжение в отношениях с ближневосточными автократиями и заставляет их задуматься, является ли Вашингтон надежным союзником.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Остановка транзита российского газа разделит Украину на две части

    Остановка транзита газа фактически разрушает украинскую ГТС как единый производственный комплекс. Образуются две независимые друг от друга части ГТС. В этом смысле это будет первый – экономический – раздел Украины. Который, вероятно, является предвестником раздела уже политического.

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    28 декабря 2024, 12:47 • Новости дня

    Песков: Путин встретит Новый год дома или в командировке

    Песков сообщил, что Путин проведет Новый год дома или в важной поездке

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин обычно празднует Новый год дома, если не отправляется в командировки в регионы, где его присутствие наиболее важно для россиян.

    «Президент обычно дома встречает Новый год, если он никуда не ездит. Вы помните, что он часто ездит в те места, где он больше всего нужен», – отметил Песков, передает ТАСС.

    На данный момент не уточняется, планирует ли Путин какие-либо поездки в новогодние праздники или предпочтет остаться дома.

    Ранее Песков заявил, что детали подготовки новогоднего обращения Путина пока не раскрываются, но ровно в полночь президент поздравит россиян.

    Также Путин пообщался с 12-летней Таисией Леоновой, чье желание он исполнил в рамках «Елки желаний».

    26 декабря 2024, 11:45 • Новости дня
    Член СПЧ предложил муфтию Москвы уехать из России после критики Деда Мороза

    Член СПЧ Кабанов предложил муфтию Москвы уехать из России после критики Деда Мороза

    Член СПЧ предложил муфтию Москвы уехать из России после критики Деда Мороза
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Дед Мороз и Снегурочка являются общей традиционной ценностью, передаваемой из поколения в поколение. Всем, кому претят российские ценности и образ жизни, стоит покинуть Россию и уехать в страны без Деда Мороза, заявил председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.

    Член СПЧ резко отреагировал на высказывание зампреда Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ, муфтия Москвы Ильдара Аляутдинова о том, что верующие мусульмане должны относиться к Деду Морозу и его внучке Снегурочке как к героям мультфильмов, у которых нет никакой волшебной силы.

    «Мы еще с детства и наши дети сейчас знаем, что Дед Мороз со Снегурочкой есть и будут! Они есть в наших культуре и традициях, волшебных детских сказках и воспоминаниях. Это наша общая традиционная ценность, не первый век передаваемая из поколения в поколение. А тот, кто это отрицает и призывает к отрицанию других, является откровенным недругом», – написал в своем Telegram-канале Кирилл Кабанов.

    Он призвал тех, кому претят ценности и образ жизни в России, уехать в страны без Деда Мороза.

    «Возможно, даже туда, где сегодня поджигают рождественские ели», – предложил Кабанов.

    Муфтий Москвы Аляудинов призвал молиться о мире, благополучии и говорить о своих желаниях Господу, а не Деду Морозу, которого, по его словам, следует «ассоциировать с вымышленными героями из мультфильмов».

    Ранее Дед Мороз из Великого Устюга на пресс-конференции в Москве заявил, что Санта Клаус, Йоулупукки, Баббо Натале и Вайнахтсман являются его друзьями, подчеркнув, что сказка не знает границ.

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    26 декабря 2024, 17:36 • Новости дня
    Путин назвал улучшение демографии приоритетом

    Путин назвал улучшение демографии и благосостояния семей приоритетной целью

    Путин назвал улучшение демографии приоритетом
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что улучшение демографии и поддержка многодетных семей остаются важнейшими задачами, которые должны укреплять общественный авторитет и высокий статус семьи в стране.

    Путин поздравил участников церемонии подведения итогов Года семьи, сообщает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что улучшение демографической ситуации и поддержка рождаемости и многодетности являются приоритетной общенациональной целью. Глава государства отметил, что в уходящем году было сделано многое для укрепления общественного авторитета и высокого статуса семьи.

    Путин заявил, что важно продолжать работу по сохранению и развитию семейных основ, особенно уделяя внимание многодетным семьям. Президент указал на значимость домашнего круга в формировании личности и мировоззрения ребенка, где закладываются «такие незыблемые нравственные ориентиры, как забота о ближнем, любовь к Отечеству и чувство сопричастности к его судьбе».

    Путин также отметил, что большая, дружная семья является мощным оплотом для страны и общества, пожелав участникам церемонии успехов, здоровья и поздравив их с наступающим Новым годом.

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    28 декабря 2024, 11:34 • Видео
    Европа поменяла мнение об Украине и России

    Социологически опросы свидетельствуют, что жители стран Западной Европы за год существенно скорректировали свое мнение о конфликте вокруг Украины и о том, как он должен закончиться. При этом большинство в пяти странах из семи верит, что он закончится уже в 2025 году.

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    27 декабря 2024, 10:59 • Новости дня
    ФОМ: Уровень доверия Путину среди россиян составил 78%

    Tекст: Дарья Григоренко

    Уровень доверия президенту России Владимиру Путину среди россиян за последнюю неделю не изменился и составляет 78%, при этом 80% считают его работу на посту главы государства успешной, свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

    Согласно опросу, который прошел с 20 по 22 декабря среди 1,5 тыс. россиян, 78% россиян выразили доверие Путину. Этот показатель не изменился по сравнению с предшествующей неделей. Кроме того, 80% опрошенных оценили его работу на посту главы государства как хорошую, передает ТАСС.

    Также, согласно результатам опроса, 51% участников дали положительную оценку работе правительства, что на три процентных пункта меньше, чем ранее. Михаил Мишустин, глава кабинета министров, получил положительную оценку от 58% респондентов, что на два процентных пункта больше, чем в предыдущем исследовании.

    Уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 43%, что на три процентных пункта меньше по сравнению с предыдущим опросом. КПРФ поддержали 8% опрошенных, что на один процентный пункт больше. ЛДПР сохранила 9% поддержки, в то время как «Справедливая Россия – За правду» и «Новые люди» получили по 2% поддержки, без изменений.

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    26 декабря 2024, 13:35 • Новости дня
    Путин исполнил мечту школьницы из Московской области
    Путин исполнил мечту школьницы из Московской области
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин пообщался с 12-летней Таисией Леоновой, чье желание он исполнил в рамках «Елки желаний», сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков сообщил, что президент России Владимир Путин перед саммитом Евразийского экономического союза созвонился с 12-летней Таисией Леоновой из Московской области, передает ТАСС.

    Путин выполнил ее новогоднюю мечту в рамках акции «Елка желаний», выбрав ее письмо, в котором она загадала желание посетить репетицию ансамбля танца имени Игоря Моисеева.

    Во время телефонного разговора Путин поинтересовался у Таисии ее впечатлениями от посещения репетиции. Также он поговорил с матерью девочки и тепло поздравил их с наступающим Новым годом.

    Ранее десятилетняя Маргарита Руцинская из Шебекино осуществила свою мечту благодаря президенту России Владимиру Путину и совершила тренировочный полет на авиатренажере «Сухой Суперджет 100» в Москве.

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    26 декабря 2024, 19:57 • Новости дня
    Путин: Россия может применить «Орешник», но пока не спешит

    Путин заявил о готовности снова применить ракетную систему «Орешник»

    Путин: Россия может применить «Орешник», но пока не спешит
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия может применить гиперзвуковую ракетную систему «Орешник», если это потребуется, однако пока спешить с этим не будет, заявил президент Владимир Путин.

    «Если нужно будет, мы увидим, что требуется применение более мощного оружия средней дальности, мы его используем. Но мы не спешим», – отметил российский лидер в ходе общения с журналистами после неформального саммита Содружества Независимых Государств (СНГ) и заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Ленинградской области, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что у России есть ракетные системы «Орешник», хотя пока их немного. «Это не секрет, да мы и не скрываем. Я говорил: у нас пока немного этих систем «Орешник». Они у нас есть и не одна система, но мы не спешим их применять, потому что это оружие мощное, оно предназначено для решения определенных задач», – добавил президент.

    По словам Путина, такие системы предназначены для решения определенных задач и их использование будет обосновано только в случае явной необходимости.

    Ранее Путин предложил Западу провести «высокотехнологичную дуэль» с использованием гиперзвуковой ракеты «Орешник». Он заявил о готовности России участвовать в такой «технологической дуэли» в любой момент. Президент отметил, что гиперзвуковая ракета «Орешник» является историческим достижением в ракетно-космической отрасли.

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    26 декабря 2024, 20:32 • Новости дня
    Путин напомнил о маршруте для российского газа в ЕС через Польшу
    Путин напомнил о маршруте для российского газа в ЕС через Польшу
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия готова направить поставки газа в Европу через территорию Польши, возобновление работы маршрута может произойти мгновенно, заявил президент России Владимир Путин на встрече с журналистами.

    «Польша закрыла маршрут через свою территорию – там же действующий маршрут, никто его [в отличие от «Северных потоков»] не поражал, взрывов никаких нет, он работающий, достаточно только кнопку включить и все, и пойдет через территорию Польши. Называется «Ямал – Европа», проходит ровно через территорию Польши», – приводит его слова ТАСС.

    Путин добавил: «Пожалуйста, включите завтра – мы будем поставлять».

    Он также отметил, что Россия всегда выступала за деполитизацию экономических вопросов и не препятствовала поставкам газа в Европу.

    «Мы всегда выступали за поставки [газа в Европу], всегда выступали за деполитизацию вопросов экономического характера, мы же не отказывались никогда от поставок в Европу», – сказал Путин.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с Путиным возможность поставок российского газа в Европу, подчеркнув готовность РФ поддерживать такие экспортные сделки.

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    26 декабря 2024, 20:12 • Новости дня
    Путин рассказал о предложении Байдена отсрочить принятие Украины в НАТО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин рассказал, что в 2021 году получил от американского лидера Джо Байдена предложение отложить принятие Украины в НАТО на 10-15 лет.

    Путин, отвечая в ходе общения с журналистами на вопрос о возможных сценариях разрешения конфликта на Украине, сообщил, что в 2021 году получил от президента США Джо Байдена предложение о том, чтобы отсрочить вступление Украины в НАТО на 10-15 лет, передает ТАСС.

    «Я знаю, что говорил об этом, это не тайна никакая, еще в 2021 году действующий президент Байден. Он мне предложил именно это – отсрочить принятие Украины в НАТО на 10-15 лет, потому что она еще не готова», – сказал российский лидер.

    Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский потребовал от НАТО предоставить Украине системы ПВО в качестве компенсации за отказ в членстве в альянсе, а также интересовался возможностью использования 500 млн евро из российских активов для покупки поддержки Украины по вопросу вступления в НАТО, о чем сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

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    26 декабря 2024, 19:50 • Новости дня
    Путин заявил о стремлении России к завершению конфликта на Украине
    Путин заявил о стремлении России к завершению конфликта на Украине
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что Москва стремится к завершению конфликта на Украине.

    Общаясь с прессой после неформального саммита Содружества Независимых Государств (СНГ) и заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Ленинградской области, Путин прокомментировал планы команды избранного президента США Дональда Трампа о заморозке украинского конфликта и заявил, что российская сторона нацелена на его окончание, передает РИА «Новости».

    «Мы тоже стремимся к завершению конфликта», – сказал российский лидер.

    Глава российского МИД Сергей Лавров ранее заявил, что Россия готова к переговорам по украинскому кризису при условии обсуждения первопричин и учета российских требований, а также отметил, что перемирие на Украине стало бы «путем в никуда», подчеркнув необходимость окончательных юридических договоренностей.

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    28 декабря 2024, 11:41 • Новости дня
    Путин ужесточил наказание за вооруженный мятеж
    Путин ужесточил наказание за вооруженный мятеж
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин в субботу подписал закон, увеличивающий минимальный срок наказания за вооруженный мятеж до 15 лет.

    Минимальная нижняя граница наказания за организацию вооруженного мятежа теперь составляет от 15 до 20 лет лишения свободы, передает ТАСС.

    В случае, если мятеж привел к гибели людей или другим тяжким последствиям, предусматривается пожизненное лишение свободы или штраф от 500 тыс. до 1 млн рублей.

    Ранее в России за организацию или активное участие в вооруженном мятеже предусмотрено было наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет, с ограничением свободы до двух лет.

    Кроме того, Путин подписал другой закон, согласно которому осужденные за терроризм и вооруженный мятеж не подлежат условно-досрочному освобождению. Поправки касаются лиц, осужденных за террористический акт, содействие террористической деятельности, обучение с этой целью, организацию террористического сообщества и участие в нем, а также за вооруженный мятеж или акты международного терроризма.

    Ранее в декабре законопроект об ужесточении наказания за вооруженный мятеж и государственную измену приняла Госдума.

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    28 декабря 2024, 12:42 • Новости дня
    Путин подписал закон об освобождении врачей от уголовной ответственности
    Путин подписал закон об освобождении врачей от уголовной ответственности
    @ Natalia Chernokhatova/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин утвердил закон, снимающий с врачей уголовную ответственность за оказание медицинских услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

    На сайте правовых документов указано, что закон вводит примечание, согласно которому действие статьи не распространяется на медицинскую помощь.

    Как отметил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, статья 238 УК РФ была единственной немедицинской статьей, по которой могли привлекаться врачи. Он подчеркнул, что чаще всего медиков судят за причинение смерти или тяжкого вреда по неосторожности и преступную халатность, передает ТАСС.

    Клишас отметил, что процент приговоров по 238-й статье составляет лишь около 10%.

    «Эта статья для врачей была устрашающей, но неэффективной», – заявил он.

    Сенатор также подчеркнул, что в рамках Уголовного-процессуального кодекса существует комплекс инструментов для защиты прав потерпевших, таких как возврат дела для дополнительного расследования или переквалификация деяния.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдума приняла законопроект, снимающий с врачей уголовную ответственность за оказание небезопасных услуг по статье 238 Уголовного кодекса. Также сообщалось о планах заменить уголовное преследование за неумышленные преступления врачей на альтернативные наказания, чтобы поддержать медицинских работников и улучшить качество медицинских услуг.

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    26 декабря 2024, 16:22 • Новости дня
    НАСА показало похожее на рождественскую елку звездное скопление

    НАСА показало похожее на рождественскую елку звездное скопление NGC 2264

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американское космическое агентство НАСА представило новое изображение звездного скопления NGC 2264, напоминающего рождественскую елку.

    Скопление находится на расстоянии примерно 2,5 тыс. световых лет от Земли и состоит из относительно молодых звезд, чей возраст варьируется от одного до пяти млн лет, передает РИА «Новости». Для сравнения, возраст Солнца составляет около пяти млрд лет.

    «В прошлое Рождество обсерватория «Чандра» уже дарила нам скопление звезд. В этом же году новый телескоп (совместно с данными «Чандра») подарил нам кое-что особенное», – отметило НАСА в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Для получения этого изображения были объединены данные обсерватории «Чандра» и результаты работы Майкла Клоу, астрофотографа из Аризоны.

    В ноябре транспортно-грузовой корабль «Прогресс МС-29» успешно пристыковался к российскому модулю «Поиск» на МКС, доставив новогодние подарки. Космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер, находящиеся на Международной космической станции, решили приготовить традиционный салат оливье к новогоднему празднику.

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    27 декабря 2024, 22:58 • Новости дня
    Путин утвердил состав комиссии по историческому просвещению

    Путин утвердил состав комиссии по историческому просвещению во главе с Мединским

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин утвердил состав Межведомственной комиссии по историческому просвещению и назначил Владимира Мединского ее председателем, а также создал рабочую группу по развитию системы образования с сопредседателями Андреем Фурсенко и Дмитрием Чернышенко.

    Соответствующие указы опубликованы на сайте официального опубликования правовых актов.

    В состав комиссии по историческому просвещению вошли помощник президента России Владимир Мединский, президент Российской академии образования Ольга Васильева, министр просвещения Сергей Кравцов, министр культуры Ольга Любимова, директор СВР России Сергей Нарышкин, министр транспорта Роман Старовойт, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, передает РИА «Новости».

    Основная задача комиссии – координация работы в сфере исторического просвещения и реализация соответствующей государственной политики. Комиссия планирует заниматься созданием учебников по гуманитарным наукам для различных образовательных учреждений. Также предусмотрено расширение сотрудничества историков Союзного государства и стран СНГ. Кроме того, в задачи комиссии входит подготовка предложений президенту России по корректировке основ государственной политики в области исторического просвещения.

    В состав межведомственной рабочей группы по вопросам развития системы образования вошли помощник президента России Андрей Фурсенко, зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко, министр просвещения Сергей Кравцов, министр образования и науки Валерий Фальков.

    Рабочая группа займется организацией разработки и рассмотрения стратегии развития образования, а также проведением анализа состояния и перспектив развития системы образования. Группе поручено готовить предложения для главы государства в рамках своего профильного направления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе представили новую линейку единых учебников по истории для 5–9 классов, а с 1 сентября 2023 года в российских школах используют новые учебники по истории для 10-11 классов. Создание новых учебников по истории, по словам Путина, было обусловлено обилием различных версий, в том числе с историческими искажениями.

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    26 декабря 2024, 21:11 • Новости дня
    Увеличен штраф за езду с непристегнутым ремнем безопасности и на красный свет

    Подписан закон об увеличении штрафов за езду с непристегнутым ремнем безопасности в 1,5 раза

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин утвердил закон об увеличении штрафов на 50% за несоблюдение правил использования ремней безопасности и мотошлемов.

    Теперь штрафы за неприменение ремней безопасности водителем или пассажирами, а также за отсутствие мотошлемов у мотоциклистов и их пассажиров увеличены в 1,5 раза, передает РИА «Новости». Новая сумма штрафа составит 1,5 тыс. рублей вместо прежних 1 тыс. рублей.

    Кроме того, Путин утвердил изменения в КоАП, увеличивающие штрафы за нарушения на светофоре. Согласно документу, штраф за проезд на запрещающий сигнал светофора увеличен до 1,5 тыс. рублей. Ранее он составлял 1 тыс. рублей.

    Документ также ужесточает наказание за повторное нарушение. Теперь штраф за второе аналогичное нарушение составит 7,5 тыс. рублей, вместо прежних 5 тыс. рублей. Однако альтернатива в виде лишения водительских прав на срок до шести месяцев остается неизменной.

    Ранее Путин утвердил закон, увеличивающий штрафы за вождение в состоянии опьянения до 45 тыс. рублей, включая случаи отказа от медосвидетельствования.

    Газета ВЗГЛЯД со ссылкой на экспертов писала, что рост числа нарушений ПДД заставил власти пересмотреть штрафы.

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    27 декабря 2024, 03:21 • Новости дня
    Путин поздравил Ким Чен Ына с Новым годом

    Путин направил Ким Чен Ыну новогоднее поздравление и отметил взаимовыгодность сотрудничества с КНДР

    Tекст: Денис Тельманов

    Путин в новогоднем поздравлении председателю КНДР Ким Чен Ыну подчеркнул, что сотрудничество двух стран отвечает интересам их народов, и выразил уверенность в продолжении тесной работы в 2025 году.

    Президент России Владимир Путин в своем новогоднем поздравлении председателю государственных дел КНДР Ким Чен Ыну подчеркнул важность сотрудничества между Россией и Северной Кореей, сообщает ЦТАК.

    «Соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве заложило условия для фундаментального расширения взаимовыгодного сотрудничества во всех важных областях. Убежден, что в наступающем 2025 году мы продолжим тесную взаимную работу по выполнению этого исторического договора, еще больше сблизим усилия по борьбе с современными угрозами и вызовами. Это, без сомнений, отвечает коренным интересам народов России и КНДР», – сказано в поздравлении.

    В заключение Путин пожелал Ким Чен Ыну и его близким здоровья и счастья, а гражданам КНДР – процветания.

    Напомним, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР вступил в силу 4 декабря. Он был подписан 19 июня во время визита Путина в Пхеньян. Договор направлен на укрепление мира и безопасности, а также поддерживает отношения стратегического партнерства, основанные на принципах международного права, таких как равенство, невмешательство во внутренние дела и взаимное уважение государственного суверенитета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что военные из КНДР могут принять участие в параде на Красной площади 9 мая 2024 года к 80-летию Победы.

    Россия и КНДР активно работают над проектом соглашения, упрощающим взаимные поездки граждан двух стран, что может включать использование электронных виз, рассказал директор консульского департамента МИД Алексей Климов.

    Заместитель советника президента США по нацбезопасности Джон Файнер заявил, что Россия, КНДР и Китай обладают ядерным оружием и ракетами, способными достичь территории США.

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    26 декабря 2024, 20:25 • Новости дня
    Путин назвал достижение целей СВО задачей номер один в 2025 году

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что достижение целей специальной военной операции останется главным приоритетом в следующем году.

    Общаясь с журналистами, Путин заявил, что выполнение задач специальной военной операции будет приоритетом в 2025 году, передает ТАСС. Он отметил: «Исходим из того, что будем решать все задачи специальной военной операции. Это вообще задача номер один. Будем поддерживать ребят наших, которые, вот мы с вами разговариваем, они сражаются».

    Кроме того, Путин подтвердил, что обладает достаточно полной информацией о ходе специальной военной операции, хотя полностью точность данных оценивать затруднительно. «[Информация] полная. Самая – не самая, трудно сказать, но достаточно большая», – добавил он.

    На вопрос о перспективах завершения конфликта с Украиной победой России в 2025 году, президент ответил: «Я в Бога верю, а Бог с нами».

    Ранее Путин заявил, что Москва стремится к завершению конфликта на Украине. Президент также подчеркнул значительные успехи российских войск в рамках специальной военной операции, отметив их героизм и профессионализм. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что Россия активно продвигается вперед в специальной военной операции и остается приверженной достижению целей по обеспечению безопасности.

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    Изменения в ядерной доктрине, разработка и испытание ракеты «Орешник». Перечисленные действия России в 2024 году изменили реальность ядерного сдерживания в Европе и в мире в целом. Москва послала четкий сигнал Вашингтону и Брюсселю: попирать ее интересы в сфере безопасности безнаказанно не удастся. Важно, что сделать это удалось без продвижения по лестнице эскалации. О чем идет речь? Подробности

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    «Народный ВПК» за 2024 год вырос в настоящую силу

    Воздушные и наземные беспилотники, средства защиты, разведки, системы радиоэлектронной борьбы – лишь малая часть того, что производят предприятия «народного ВПК». Основанные группами энтузиастов, они превращаются в серьезные производства, поставляющие в войска десятки тысяч беспилотников и других изделий. В 2024 году этот сектор получил признание на высшем уровне. Подробности

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    2024 год перевернул Ближний Восток

    2024 год стал временем потрясений для Ближнего Востока. Радикальным образом изменилась ситуация в Сирии, положение Сирии, Турции и Ирана. Кто больше всего выиграл и проиграл в ходе этих событий и каким становится в этом контексте российское присутствие в регионе? Подробности

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    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

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    • Европа поменяла мнение об Украине и России

      Социологически опросы свидетельствуют, что жители стран Западной Европы за год существенно скорректировали свое мнение о конфликте вокруг Украины и о том, как он должен закончиться. При этом большинство в пяти странах из семи верит, что он закончится уже в 2025 году.

    • Илон Маск будет менять власть в Германии

      Илон Маск – самый богатый человек мира и особо приближенное к будущему президенту США лицо – вмешался в выборы в Германии. Так, по крайней мере, считают в Евросоюзе. И беспокоятся не зря: нанеся удар по глобалистам в Вашингтоне, Маск переключается на Брюссель. В случае ЕС нокаутирующим ударом может стать победа партии «Альтернатива для Германии» на выборах в ФРГ.

    • Трамп решил увеличить США в два раза

      Дональд Трамп еще не стал президентом США, но уже проводит многообещающую внешнюю политику, если смотреть на нее из России. Речь в данном случае не об Украине или НАТО, а о Панаме, Гренландии, Канаде и других далеких, но в данном случае очень важных берегах. Такой президент США нам нужен!

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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