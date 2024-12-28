Путин подписал закон о денонсации соглашения о ядерно-экологической программе

Tекст: Вера Басилая

Россия выходит из рамочного соглашения о многосторонней ядерно-экологической программе (МНЭПР), следует из документа, опубликованного на портале правовой информации. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон.

Соглашение и сопутствующий протокол включало участие ряда стран, таких как Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Нидерланды, Норвегия, США, Финляндия, Франция, Швеция, а также Евросоюз и Европейская комиссия.

Проекты финансировались через фонд «Северное измерение», управляемый Европейским банком реконструкции и развития. Они были направлены на минимизацию радиационного загрязнения на северо-западе России, что способствовало повышению безопасности при обращении с радиоактивными отходами. Они определили юридическую основу для реализации проектов содействия России в решении задач по комплексной утилизации списанных атомных подводных лодок и судов атомного технологического обслуживания.

Однако, согласно данным МИД России, сотрудничество в рамках данного соглашения было фактически приостановлено еще в период с 2015 по 2017 год. Право выхода из соглашения предусматривает уведомление одной из депозитарных сторон за 90 дней.

Ранее в мае 2003 года было подписано рамочное соглашение о многосторонней ядерно-экологической программе в России (МНЭПР), которое заложило юридическую основу для реализации проектов в области повышения ядерно-радиационной безопасности, осуществляемых иностранными партнерами на северо-западной территории страны.