Путин подписал закон о денонсации соглашения о ядерно-экологической программе

  • Новость часаПутин утвердил переименование Ростова
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия подобрала новый метод ядерного сдерживания НАТО
    Фицо пригрозил Украине остановкой поставок электроэнергии
    Bloomberg предсказало освобождение Курской области к весне
    Эксперт рассказал, зачем США собирают генетические данные россиян
    Путин ужесточил наказание за вооруженный мятеж
    Токаев призвал не распространять фейки об авиакатастрофе под Актау
    Фицо ответил на нападки Зеленского словами «я не ваш слуга»
    Мерц призвал согласовывать с Россией отправку военных ФРГ на Украину
    Уралвагонзавод не нашел «ничего особенного» в западной бронетехнике
    Мнения
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Позиции США на Ближнем Востоке становятся все слабее

    Американская политика на Ближнем Востоке во многом находится под влиянием либеральной идеологии – во всяком случае, именно так США пытаются это представить. В реальности действия США очень часто противоречат этой идеологии, но сам факт ее наличия создает излишнее напряжение в отношениях с ближневосточными автократиями и заставляет их задуматься, является ли Вашингтон надежным союзником.

    0 комментариев
    Константин Косачев Константин Косачев Норвежские моряки нарушили мораль и право

    Спасение людей на море – это проявление гуманизма, древнейший морской обычай, который имеет универсальное применение в любой точке Мирового океана независимо от флага или гражданства. Норвежские моряки должны были прийти на помощь людям, потерпевшим кораблекрушение. Но не пришли.

    8 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов К территориальным претензиям Трампа следует отнестись всерьез

    Для России было бы очень нежелательно, если бы Трампу удалось сделать территориальные претензии новым мировым трендом. Земли у нас много, богатства в ней неисчислимые, и прежде с Запада уже звучали предложения сделать Сибирь мировым достоянием.

    9 комментариев
    28 декабря 2024, 12:01 • Новости дня

    Путин подписал закон о денонсации соглашения о ядерно-экологической программе

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации международного соглашения о ядерно-экологической программе (МНЭПР), которое предоставляло юридическую основу для утилизации атомных подводных лодок.

    Россия выходит из рамочного соглашения о многосторонней ядерно-экологической программе (МНЭПР), следует из документа, опубликованного на портале правовой информации. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон.

    Соглашение и сопутствующий протокол включало участие ряда стран, таких как Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Нидерланды, Норвегия, США, Финляндия, Франция, Швеция, а также Евросоюз и Европейская комиссия.

    Проекты финансировались через фонд «Северное измерение», управляемый Европейским банком реконструкции и развития. Они были направлены на минимизацию радиационного загрязнения на северо-западе России, что способствовало повышению безопасности при обращении с радиоактивными отходами. Они определили юридическую основу для реализации проектов содействия России в решении задач по комплексной утилизации списанных атомных подводных лодок и судов атомного технологического обслуживания.

    Однако, согласно данным МИД России, сотрудничество в рамках данного соглашения было фактически приостановлено еще в период с 2015 по 2017 год. Право выхода из соглашения предусматривает уведомление одной из депозитарных сторон за 90 дней.

    Ранее в мае 2003 года было подписано рамочное соглашение о многосторонней ядерно-экологической программе в России (МНЭПР), которое заложило юридическую основу для реализации проектов в области повышения ядерно-радиационной безопасности, осуществляемых иностранными партнерами на северо-западной территории страны.

    26 декабря 2024, 17:36 • Новости дня
    Путин назвал улучшение демографии приоритетом

    Путин назвал улучшение демографии и благосостояния семей приоритетной целью

    Путин назвал улучшение демографии приоритетом
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что улучшение демографии и поддержка многодетных семей остаются важнейшими задачами, которые должны укреплять общественный авторитет и высокий статус семьи в стране.

    Путин поздравил участников церемонии подведения итогов Года семьи, сообщает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что улучшение демографической ситуации и поддержка рождаемости и многодетности являются приоритетной общенациональной целью. Глава государства отметил, что в уходящем году было сделано многое для укрепления общественного авторитета и высокого статуса семьи.

    Путин заявил, что важно продолжать работу по сохранению и развитию семейных основ, особенно уделяя внимание многодетным семьям. Президент указал на значимость домашнего круга в формировании личности и мировоззрения ребенка, где закладываются «такие незыблемые нравственные ориентиры, как забота о ближнем, любовь к Отечеству и чувство сопричастности к его судьбе».

    Путин также отметил, что большая, дружная семья является мощным оплотом для страны и общества, пожелав участникам церемонии успехов, здоровья и поздравив их с наступающим Новым годом.

    Коментарии (20)
    27 декабря 2024, 10:59 • Новости дня
    ФОМ: Уровень доверия Путину среди россиян составил 78%

    Tекст: Дарья Григоренко

    Уровень доверия президенту России Владимиру Путину среди россиян за последнюю неделю не изменился и составляет 78%, при этом 80% считают его работу на посту главы государства успешной, свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

    Согласно опросу, который прошел с 20 по 22 декабря среди 1,5 тыс. россиян, 78% россиян выразили доверие Путину. Этот показатель не изменился по сравнению с предшествующей неделей. Кроме того, 80% опрошенных оценили его работу на посту главы государства как хорошую, передает ТАСС.

    Также, согласно результатам опроса, 51% участников дали положительную оценку работе правительства, что на три процентных пункта меньше, чем ранее. Михаил Мишустин, глава кабинета министров, получил положительную оценку от 58% респондентов, что на два процентных пункта больше, чем в предыдущем исследовании.

    Уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 43%, что на три процентных пункта меньше по сравнению с предыдущим опросом. КПРФ поддержали 8% опрошенных, что на один процентный пункт больше. ЛДПР сохранила 9% поддержки, в то время как «Справедливая Россия – За правду» и «Новые люди» получили по 2% поддержки, без изменений.

    Коментарии (19)
    28 декабря 2024, 11:34 • Видео
    Европа поменяла мнение об Украине и России

    Социологически опросы свидетельствуют, что жители стран Западной Европы за год существенно скорректировали свое мнение о конфликте вокруг Украины и о том, как он должен закончиться. При этом большинство в пяти странах из семи верит, что он закончится уже в 2025 году.

    Коментарии (0)
    26 декабря 2024, 19:57 • Новости дня
    Путин: Россия может применить «Орешник», но пока не спешит

    Путин заявил о готовности снова применить ракетную систему «Орешник»

    Путин: Россия может применить «Орешник», но пока не спешит
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия может применить гиперзвуковую ракетную систему «Орешник», если это потребуется, однако пока спешить с этим не будет, заявил президент Владимир Путин.

    «Если нужно будет, мы увидим, что требуется применение более мощного оружия средней дальности, мы его используем. Но мы не спешим», – отметил российский лидер в ходе общения с журналистами после неформального саммита Содружества Независимых Государств (СНГ) и заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Ленинградской области, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что у России есть ракетные системы «Орешник», хотя пока их немного. «Это не секрет, да мы и не скрываем. Я говорил: у нас пока немного этих систем «Орешник». Они у нас есть и не одна система, но мы не спешим их применять, потому что это оружие мощное, оно предназначено для решения определенных задач», – добавил президент.

    По словам Путина, такие системы предназначены для решения определенных задач и их использование будет обосновано только в случае явной необходимости.

    Ранее Путин предложил Западу провести «высокотехнологичную дуэль» с использованием гиперзвуковой ракеты «Орешник». Он заявил о готовности России участвовать в такой «технологической дуэли» в любой момент. Президент отметил, что гиперзвуковая ракета «Орешник» является историческим достижением в ракетно-космической отрасли.

    Коментарии (45)
    26 декабря 2024, 20:32 • Новости дня
    Путин напомнил о маршруте для российского газа в ЕС через Польшу
    Путин напомнил о маршруте для российского газа в ЕС через Польшу
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия готова направить поставки газа в Европу через территорию Польши, возобновление работы маршрута может произойти мгновенно, заявил президент России Владимир Путин на встрече с журналистами.

    «Польша закрыла маршрут через свою территорию – там же действующий маршрут, никто его [в отличие от «Северных потоков»] не поражал, взрывов никаких нет, он работающий, достаточно только кнопку включить и все, и пойдет через территорию Польши. Называется «Ямал – Европа», проходит ровно через территорию Польши», – приводит его слова ТАСС.

    Путин добавил: «Пожалуйста, включите завтра – мы будем поставлять».

    Он также отметил, что Россия всегда выступала за деполитизацию экономических вопросов и не препятствовала поставкам газа в Европу.

    «Мы всегда выступали за поставки [газа в Европу], всегда выступали за деполитизацию вопросов экономического характера, мы же не отказывались никогда от поставок в Европу», – сказал Путин.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с Путиным возможность поставок российского газа в Европу, подчеркнув готовность РФ поддерживать такие экспортные сделки.

    Коментарии (15)
    26 декабря 2024, 20:12 • Новости дня
    Путин рассказал о предложении Байдена отсрочить принятие Украины в НАТО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин рассказал, что в 2021 году получил от американского лидера Джо Байдена предложение отложить принятие Украины в НАТО на 10-15 лет.

    Путин, отвечая в ходе общения с журналистами на вопрос о возможных сценариях разрешения конфликта на Украине, сообщил, что в 2021 году получил от президента США Джо Байдена предложение о том, чтобы отсрочить вступление Украины в НАТО на 10-15 лет, передает ТАСС.

    «Я знаю, что говорил об этом, это не тайна никакая, еще в 2021 году действующий президент Байден. Он мне предложил именно это – отсрочить принятие Украины в НАТО на 10-15 лет, потому что она еще не готова», – сказал российский лидер.

    Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский потребовал от НАТО предоставить Украине системы ПВО в качестве компенсации за отказ в членстве в альянсе, а также интересовался возможностью использования 500 млн евро из российских активов для покупки поддержки Украины по вопросу вступления в НАТО, о чем сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    Коментарии (2)
    26 декабря 2024, 19:50 • Новости дня
    Путин заявил о стремлении России к завершению конфликта на Украине
    Путин заявил о стремлении России к завершению конфликта на Украине
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что Москва стремится к завершению конфликта на Украине.

    Общаясь с прессой после неформального саммита Содружества Независимых Государств (СНГ) и заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Ленинградской области, Путин прокомментировал планы команды избранного президента США Дональда Трампа о заморозке украинского конфликта и заявил, что российская сторона нацелена на его окончание, передает РИА «Новости».

    «Мы тоже стремимся к завершению конфликта», – сказал российский лидер.

    Глава российского МИД Сергей Лавров ранее заявил, что Россия готова к переговорам по украинскому кризису при условии обсуждения первопричин и учета российских требований, а также отметил, что перемирие на Украине стало бы «путем в никуда», подчеркнув необходимость окончательных юридических договоренностей.

    Коментарии (21)
    27 декабря 2024, 22:58 • Новости дня
    Путин утвердил состав комиссии по историческому просвещению

    Путин утвердил состав комиссии по историческому просвещению во главе с Мединским

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин утвердил состав Межведомственной комиссии по историческому просвещению и назначил Владимира Мединского ее председателем, а также создал рабочую группу по развитию системы образования с сопредседателями Андреем Фурсенко и Дмитрием Чернышенко.

    Соответствующие указы опубликованы на сайте официального опубликования правовых актов.

    В состав комиссии по историческому просвещению вошли помощник президента России Владимир Мединский, президент Российской академии образования Ольга Васильева, министр просвещения Сергей Кравцов, министр культуры Ольга Любимова, директор СВР России Сергей Нарышкин, министр транспорта Роман Старовойт, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, передает РИА «Новости».

    Основная задача комиссии – координация работы в сфере исторического просвещения и реализация соответствующей государственной политики. Комиссия планирует заниматься созданием учебников по гуманитарным наукам для различных образовательных учреждений. Также предусмотрено расширение сотрудничества историков Союзного государства и стран СНГ. Кроме того, в задачи комиссии входит подготовка предложений президенту России по корректировке основ государственной политики в области исторического просвещения.

    В состав межведомственной рабочей группы по вопросам развития системы образования вошли помощник президента России Андрей Фурсенко, зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко, министр просвещения Сергей Кравцов, министр образования и науки Валерий Фальков.

    Рабочая группа займется организацией разработки и рассмотрения стратегии развития образования, а также проведением анализа состояния и перспектив развития системы образования. Группе поручено готовить предложения для главы государства в рамках своего профильного направления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе представили новую линейку единых учебников по истории для 5–9 классов, а с 1 сентября 2023 года в российских школах используют новые учебники по истории для 10-11 классов. Создание новых учебников по истории, по словам Путина, было обусловлено обилием различных версий, в том числе с историческими искажениями.

    Коментарии (8)
    26 декабря 2024, 21:11 • Новости дня
    Увеличен штраф за езду с непристегнутым ремнем безопасности и на красный свет

    Подписан закон об увеличении штрафов за езду с непристегнутым ремнем безопасности в 1,5 раза

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин утвердил закон об увеличении штрафов на 50% за несоблюдение правил использования ремней безопасности и мотошлемов.

    Теперь штрафы за неприменение ремней безопасности водителем или пассажирами, а также за отсутствие мотошлемов у мотоциклистов и их пассажиров увеличены в 1,5 раза, передает РИА «Новости». Новая сумма штрафа составит 1,5 тыс. рублей вместо прежних 1 тыс. рублей.

    Кроме того, Путин утвердил изменения в КоАП, увеличивающие штрафы за нарушения на светофоре. Согласно документу, штраф за проезд на запрещающий сигнал светофора увеличен до 1,5 тыс. рублей. Ранее он составлял 1 тыс. рублей.

    Документ также ужесточает наказание за повторное нарушение. Теперь штраф за второе аналогичное нарушение составит 7,5 тыс. рублей, вместо прежних 5 тыс. рублей. Однако альтернатива в виде лишения водительских прав на срок до шести месяцев остается неизменной.

    Ранее Путин утвердил закон, увеличивающий штрафы за вождение в состоянии опьянения до 45 тыс. рублей, включая случаи отказа от медосвидетельствования.

    Газета ВЗГЛЯД со ссылкой на экспертов писала, что рост числа нарушений ПДД заставил власти пересмотреть штрафы.

    Коментарии (0)
    25 декабря 2024, 13:51 • Новости дня
    Путин сообщил об отправке самолета МЧС к месту авиакатастрофы в Актау

    Путин: Россия отправила самолет МЧС с медперсоналом к месту катастрофы в Актау

    Путин сообщил об отправке самолета МЧС к месту авиакатастрофы в Актау
    @ t.me/qr_tjm

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Самолет МЧС России с медицинским персоналом и оборудованием вылетел в Актау для оказания помощи после крушения самолета, сообщил президент Владимир Путин.

    «Трагедия произошла сегодня в Актау. Разбился самолет, есть погибшие, раненых много. Я от вашего имени хочу выразить соболезнования семьям погибших и всем пострадавшим. Будем надеяться на их выздоровление», – сказал Путин, открывая неформальную встречу глав государств – участников СНГ.

    Президент также высказал уверенность в проведении тщательного расследования причин крушения, передает ТАСС.

    В Мангистауской области Казахстана госпитализировали 29 человек после крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines, среди которых десять россиян.

    Командир разбившегося в Казахстане самолета принял решение перенаправить рейс на запасной аэродром в Актау после столкновения с птицами.

    Коментарии (0)
    25 декабря 2024, 13:57 • Новости дня
    Песков объяснил выбор курорта под Петербургом местом для проведения саммита СНГ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Путин выбрал курорт «Игора» в Ленинградской области местом проведения неформального саммита СНГ, чтобы показать коллегам уникальные места Петербурга и окрестностей, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Курорт «Игора» был выбран не случайно, отметил Песков, передает ТАСС. «Путин старается разные интересные места показывать – и в самом городе, и за городом. Курорт действительно уникальный, комфортабельный. Конечно, президенту хотелось показать его своим гостям», – подчеркнул он.

    Песков также добавил, что Путин стремится создать особую атмосферу для неформальных встреч, особенно в предновогодний период. По его словам, важно, чтобы обстановка была не только комфортной и интересной, но и способствовала содержательным обсуждениям между лидерами стран СНГ.

    Ранее Песков отметил, что саммит СНГ проходит в неформальном формате, что позволяет лидерам стран более свободно обсуждать актуальные вопросы.

    В среду президент России Владимир Путин прибыл на мероприятие в Ленинградской области, где планируется обсуждение итогов российского председательства и обмен мнениями по международным вопросам.

    Коментарии (0)
    25 декабря 2024, 14:02 • Новости дня
    Путин спрогнозировал рост ВВП стран СНГ выше мирового уровня
    Путин спрогнозировал рост ВВП стран СНГ выше мирового уровня
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Совокупный объем валового внутреннего продукта стран – участниц Содружества Независимых Государств (СНГ) в 2024 году ожидается на уровне 4,7%, что превышает общий мировой показатель, заявил президент России Владимир Путин на саммите СНГ.

    На открытии неформального саммита СНГ Путин заявил о прогнозируемом росте совокупного ВВП государств Содружества на 4,7% к концу 2024 года, что выше общемировых данных, передает ТАСС.

    «Заметно улучшились макроэкономические показатели наших стран», – отметил он.

    Президент России также сообщил о значительном росте промышленных и торговых показателей. За десять месяцев 2024 года промышленное производство увеличилось на 4,3%, объем грузоперевозок – на 7,4%, а розничная торговля выросла на 7,7%.

    Кроме того, российский лидер подчеркнул усиливающееся использование национальных валют стран СНГ в расчетах. «Доля национальных валют в расчетах по коммерческим сделкам с участниками Содружества превышает 85%», – заявил Путин, добавив, что страны активно применяют собственные платежные системы.

    Он также упомянул об увеличении товарооборота России со странами СНГ. С января по октябрь 2024 года товарооборот вырос на 10,6%, превысив 93 млрд долларов.

    «Товарооборот России с участниками СНГ, по данным за январь–октябрь, прибавил 10,6%», – добавил Путин.

    По словам главы российского государства, импортозамещение в СНГ идет хорошими темпами, укрепляется технологический суверенитет стран Содружества.

    Напомним, президент России Владимир Путин в среду прибыл на неформальный саммит СНГ, который проходит на курорте «Игора» в Ленинградской области.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее объяснил, что Путин выбрал курорт «Игора» в Ленинградской области местом проведения неформального саммита СНГ, чтобы показать коллегам уникальные места Петербурга и окрестностей.

    Коментарии (3)
    27 декабря 2024, 03:21 • Новости дня
    Путин поздравил Ким Чен Ына с Новым годом

    Путин направил Ким Чен Ыну новогоднее поздравление и отметил взаимовыгодность сотрудничества с КНДР

    Tекст: Денис Тельманов

    Путин в новогоднем поздравлении председателю КНДР Ким Чен Ыну подчеркнул, что сотрудничество двух стран отвечает интересам их народов, и выразил уверенность в продолжении тесной работы в 2025 году.

    Президент России Владимир Путин в своем новогоднем поздравлении председателю государственных дел КНДР Ким Чен Ыну подчеркнул важность сотрудничества между Россией и Северной Кореей, сообщает ЦТАК.

    «Соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве заложило условия для фундаментального расширения взаимовыгодного сотрудничества во всех важных областях. Убежден, что в наступающем 2025 году мы продолжим тесную взаимную работу по выполнению этого исторического договора, еще больше сблизим усилия по борьбе с современными угрозами и вызовами. Это, без сомнений, отвечает коренным интересам народов России и КНДР», – сказано в поздравлении.

    В заключение Путин пожелал Ким Чен Ыну и его близким здоровья и счастья, а гражданам КНДР – процветания.

    Напомним, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР вступил в силу 4 декабря. Он был подписан 19 июня во время визита Путина в Пхеньян. Договор направлен на укрепление мира и безопасности, а также поддерживает отношения стратегического партнерства, основанные на принципах международного права, таких как равенство, невмешательство во внутренние дела и взаимное уважение государственного суверенитета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что военные из КНДР могут принять участие в параде на Красной площади 9 мая 2024 года к 80-летию Победы.

    Россия и КНДР активно работают над проектом соглашения, упрощающим взаимные поездки граждан двух стран, что может включать использование электронных виз, рассказал директор консульского департамента МИД Алексей Климов.

    Заместитель советника президента США по нацбезопасности Джон Файнер заявил, что Россия, КНДР и Китай обладают ядерным оружием и ракетами, способными достичь территории США.

    Коментарии (0)
    26 декабря 2024, 20:25 • Новости дня
    Путин назвал достижение целей СВО задачей номер один в 2025 году

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что достижение целей специальной военной операции останется главным приоритетом в следующем году.

    Общаясь с журналистами, Путин заявил, что выполнение задач специальной военной операции будет приоритетом в 2025 году, передает ТАСС. Он отметил: «Исходим из того, что будем решать все задачи специальной военной операции. Это вообще задача номер один. Будем поддерживать ребят наших, которые, вот мы с вами разговариваем, они сражаются».

    Кроме того, Путин подтвердил, что обладает достаточно полной информацией о ходе специальной военной операции, хотя полностью точность данных оценивать затруднительно. «[Информация] полная. Самая – не самая, трудно сказать, но достаточно большая», – добавил он.

    На вопрос о перспективах завершения конфликта с Украиной победой России в 2025 году, президент ответил: «Я в Бога верю, а Бог с нами».

    Ранее Путин заявил, что Москва стремится к завершению конфликта на Украине. Президент также подчеркнул значительные успехи российских войск в рамках специальной военной операции, отметив их героизм и профессионализм. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что Россия активно продвигается вперед в специальной военной операции и остается приверженной достижению целей по обеспечению безопасности.

    Коментарии (0)
    26 декабря 2024, 19:42 • Новости дня
    Путин утвердил десятикратное увеличение штрафов за проезд грузовиков под запрещающий знак

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин утвердил закон, увеличивающий в десять раз штрафы за проезд грузовиков под запрещающий знак, с 500 до 5 тыс. рублей.

    Путин в четверг подписал закон, предусматривающий увеличение штрафов за нарушение правил дорожного движения для грузовых транспортных средств, передает ТАСС. В соответствии с новым законом, штраф за проезд под знак, запрещающий движение грузовиков, увеличивается с 500 до 5 тыс. рублей.

    В Москве и Петербурге суммы штрафов также изменились, но их значения будут отличаться от общих по стране. Нарушители в этих городах будут обязаны уплатить 7,5 тыс. рублей вместо прежних 5 тыс. рублей. Закон также предусматривает наказание за повторные нарушения: размер штрафа составит 10 тыс. рублей и будет единым для всей России.

    Кроме того, Путин подписал закон, увеличивающий штрафы за превышение скорости на 50%.

    Коментарии (3)
    26 декабря 2024, 20:59 • Новости дня
    Путин назвал ответственных за вопросы с жилищными сертификатами в приграничье

    Путин: Вопросы с жилищными сертификатами в Белгородской и Курской областях должны решаться местными властями

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость решения вопросов с жилищными сертификатами в Белгородской и Курской областях на региональном уровне.

    Общаясь с журналистами после саммита ЕАЭС, Путин отметил, что местные и региональные власти должны вести диалог с жителями для эффективного решения проблем, передает ТАСС.

    Глава государства подчеркнул важность этого подхода, отвечая на вопрос о планах федеральных властей по введению жилищных сертификатов в Белгородской области. Президент указал, что задача федеральных органов, включая Министерство финансов, заключается в выделении необходимого финансового ресурса для регионов. «У нас эти деньги есть, и мы даем столько, сколько нужно региону», – добавил Путин.

    В ноябре в Курской области началась выдача сертификатов на жилье для людей, покинувших свои дома из-за ситуации на приграничной территории в августе 2024 года. Вице-премьер Марат Хуснуллин ранее в четверг сообщил, что в Курской области 4,6 тыс. человек получили жилищные сертификаты.

    Коментарии (0)
    Главное
    ФСБ помешала украинским спецслужбам взорвать офицера Минобороны
    Стало известно содержание нового пакета военной помощи США Украине
    МИД сообщил о разработке Киевом и Западом тактики «химического пояса»
    СВР раскрыла планы США и Британии устроить атаки на российские базы в Сирии
    В Таджикистане увеличился спрос на учителей русского языка
    Чубайс снизил требования к фигурантам дела о краже имущества
    Московский суд оштрафовал мужчину за выкрикивание лозунга «Слава Украине» в метро

    Что сделали с Россией десять лет западных санкций

    В 2024 году исполнилось десять лет с тех пор, как Запад ввел первые антироссийские санкции – это произошло после воссоединения Крыма с Россией. Затем были введены еще десятки тысяч ограничений в расчете на полный крах российской экономики и стратегическое поражение нашей страны. Но итоговый эффект оказался совсем другим. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия подобрала новый метод ядерного сдерживания НАТО

    Изменения в ядерной доктрине, разработка и испытание ракеты «Орешник». Перечисленные действия России в 2024 году изменили реальность ядерного сдерживания в Европе и в мире в целом. Москва послала четкий сигнал Вашингтону и Брюсселю: попирать ее интересы в сфере безопасности безнаказанно не удастся. Важно, что сделать это удалось без продвижения по лестнице эскалации. О чем идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    «Народный ВПК» за 2024 год вырос в настоящую силу

    Воздушные и наземные беспилотники, средства защиты, разведки, системы радиоэлектронной борьбы – лишь малая часть того, что производят предприятия «народного ВПК». Основанные группами энтузиастов, они превращаются в серьезные производства, поставляющие в войска десятки тысяч беспилотников и других изделий. В 2024 году этот сектор получил признание на высшем уровне. Подробности

    Перейти в раздел

    2024 год перевернул Ближний Восток

    2024 год стал временем потрясений для Ближнего Востока. Радикальным образом изменилась ситуация в Сирии, положение Сирии, Турции и Ирана. Кто больше всего выиграл и проиграл в ходе этих событий и каким становится в этом контексте российское присутствие в регионе? Подробности

    Перейти в раздел

    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Европа поменяла мнение об Украине и России

      Социологически опросы свидетельствуют, что жители стран Западной Европы за год существенно скорректировали свое мнение о конфликте вокруг Украины и о том, как он должен закончиться. При этом большинство в пяти странах из семи верит, что он закончится уже в 2025 году.

    • Илон Маск будет менять власть в Германии

      Илон Маск – самый богатый человек мира и особо приближенное к будущему президенту США лицо – вмешался в выборы в Германии. Так, по крайней мере, считают в Евросоюзе. И беспокоятся не зря: нанеся удар по глобалистам в Вашингтоне, Маск переключается на Брюссель. В случае ЕС нокаутирующим ударом может стать победа партии «Альтернатива для Германии» на выборах в ФРГ.

    • Трамп решил увеличить США в два раза

      Дональд Трамп еще не стал президентом США, но уже проводит многообещающую внешнюю политику, если смотреть на нее из России. Речь в данном случае не об Украине или НАТО, а о Панаме, Гренландии, Канаде и других далеких, но в данном случае очень важных берегах. Такой президент США нам нужен!

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............