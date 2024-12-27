Спасение людей на море – это проявление гуманизма, древнейший морской обычай, который имеет универсальное применение в любой точке Мирового океана независимо от флага или гражданства. Норвежские моряки должны были прийти на помощь людям, потерпевшим кораблекрушение. Но не пришли.3 комментария
Авария на теплотрассе в Самаре оставила без тепла 900 домов
В Самаре около 900 домов и учреждений остались без тепла из-за аварии на теплотрассе в Корсунском переулке, отключение тепла затронуло три района города.
По данным из Telegram-канала прокуратуры Самарской области, авария на теплотрассе в Корсунском переулке Самары оставила без тепла около 900 многоквартирных домов, а также образовательные и медицинские учреждения в Кировском, Промышленном и Советском районах города. В настоящий момент ведутся восстановительные работы, которые проводит ПАО «Т-Плюс».
Прокурор Промышленного района Самары Владимир Исаев координирует действия представителей городских администраций и аварийных служб на месте происшествия. Прокуратура также начала проверку исполнения законодательства об энергоснабжении. По итогам этой проверки будет дана оценка действиям ресурсоснабжающей организации и органов местного самоуправления.
Прокуратура взяла под контроль ход ремонтных работ. Согласно данным «Приволжского УГМС», температура в Самаре сейчас составляет минус 3,7 градуса, а скорость юго-западного ветра достигает трех метров в секунду, передает РИА «Новости».
В январе десятки домов в подмосковном Подольске остались без тепла на несколько дней из-за аварии в котельной.