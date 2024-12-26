Многонациональность и многоконфессиональность России, умение создать пространство для сосуществования самых разных людей является ее важнейшим преимуществом, которое вечно недооценивают ее противники. Но одновременно эти особенности могут стать уязвимостью страны и вызвать к жизни катастрофические последствия.4 комментария
Готовивший теракт агент в 2022 году сбежал из России и предложил свои услуги СБУ
Украинский агент, сбежавший из России от мобилизации, планировал взорвать сотрудника Минобороны с помощью бомбы, замаскированной под папку с документами, используя координаты тайника от соратника.
Как передает канал «Россия 24» со ссылкой на ФСБ, один из украинских агентов, бежавший из России в 2022 году от мобилизации, предложил свои услуги Службе безопасности Украины (СБУ). По данным ФСБ, агент под кличкой Егор вернулся в Москву и начал вести наблюдение не только за российскими военнослужащими, но и за их семьями, пишет РИА «Новости».
ФСБ раскрыла, что планировалось взорвать одного из сотрудников Министерства обороны России с помощью самодельной бомбы, замаскированной под папку с документами. Информацию о местонахождении этой бомбы злоумышленникам передал Виталий Рагожа, гражданин Украины, проживающий в Польше и работающий на украинские спецслужбы.
Один из задержанных за попытку теракта рассказал, что 23 декабря в Люберцах получил бомбу из тайника, подрывное устройство везли к одному из зданий Минобороны РФ, после чего действия посыльных фиксировал другой агент.
Ранее в ФСБ сообщили, что завербованные украинскими спецслужбами мужчины намеревались использовать поддельный новогодний подарок со взрывчаткой, чтобы убить российского военного, доставив взрывчатку через границу с бытовыми товарами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ФСБ задержали четверых граждан России, причастных к подготовке покушений на высокопоставленных военных и их семьи, которые планировали украинские спецслужбы. Сотрудники ФСБ изъяли самодельные взрывные устройства и средства связи.