Америка как «мировой жандарм», «мировой диктатор» и «мировой мессия» – это скорее проект космополитическо-еврейский, нежели исконно американский. Исконно американский проект – изоляционизм. Изоляционизм доминировал и был самым мощным общественным движением вплоть до начала 40-х годов ХХ века.0 комментариев
На Украине заявили о критической ситуации в энергосистеме
Глава администрации Черкасской области заявил о критической ситуации в энергосистеме
Энергосистема на Украине находится в крайне сложном состоянии, заявил глава администрации Черкасской области Игорь Табурец.
С вечера в регионе действуют затяжные воздушные тревоги, которые оказывают значительное влияние на стабильность энергоснабжения, заявил Табурец, передает ТАСС.
Вместе с тем международная служба мониторинга интернета NetBlocks зафиксировала значительное снижение уровня интернет-подключения в нескольких регионах Украины, передает РИА «Новости».
«Показатели демонстрируют значительное снижение интернет-подключения в нескольких регионах Украины, поскольку власти вводят аварийные отключения электроэнергии», – говорится в сообщении службы в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).
Согласно графику, опубликованному NetBlocks, уровень интернет-подключения в Полтавской области снизился до 57%, в Кировоградской – до 62%, а в Харьковской – до 67%. Эти данные подтверждают серьезные сбои, вызванные электроэнергетическими проблемами.
Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что объекты энергетики в стране получили повреждения, что потребовало мер по ограничению потребления для уменьшения нагрузки на энергосистему. В Днепропетровске и Кременчуге на Украине раздались новые взрывы, совпавшие с объявленной воздушной тревогой по всей стране.