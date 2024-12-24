Зеленский оскорбляет не только Орбана, который может создать его режиму немало проблем по линии ЕС, но и Трампа, который 20 января станет самой могущественной фигурой в западном мире и от которого во многом зависит судьба самого Зеленского и майданной Украины.0 комментариев
Власти Грузии заподозрили Зурабишвили в «сомнительных помилованиях»
Президента Грузии Саломе Зурабишвили, чей мандат истекает 29 декабря, заподозрили в «сомнительных помилованиях», что может грозить ей длительным тюремным заключением, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Первый вице-спикер парламента Грузии от правящей «Грузинской мечты» Георгий Вольский заявил, что «все осуществленные Зурабишвили акты помилования в период ее пребывания на посту президента (с 2018 года) вызывают серьезные сомнения в плане добропорядочности».
Источники газеты ВЗГЛЯД в юридических кругах Грузии отметили, что использование государственным должностным лицом своего положения в личных или корыстных целях наказывается сроком до пяти лет лишения свободы, а если при этом была получена взятка, то до 18 лет.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе не исключил уголовного преследования Зурабишвили, если та откажется покидать резиденцию после инаугурации 29 декабря нового президента Михаила Кавелашвили.
Зурабишвили во вторник пригрозила свергнуть «Грузинскую мечту».