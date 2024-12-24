Посольство: Песня «Довоюй, родной» обрела популярность в КНДР

Tекст: Валерия Городецкая

Песня стала набирать популярность в КНДР после исполнения композиции женами участников СВО на концерте, который состоялся в рамках визита министра обороны России Андрея Белоусова в конце ноября, сообщили в диппредставительстве, передает ТАСС.

Песня прозвучала как на русском, так и на корейском языках, отметили в посольстве.

Там добавили, что после трансляции по местному телевидению в рамках самого концерта композицию уже не раз крутили в ресторанах, кофейнях и других общественных местах.

Ранее в Кремле допустили участие военных КНДР в параде Победы.