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Песня «Довоюй, родной» обрела популярность в КНДР
Посольство: Песня «Довоюй, родной» обрела популярность в КНДР
Композиция «Довоюй, родной» завоевала сердца жителей КНДР после исполнения жен участников спецоперации на русском и корейском языках во время концерта в ноябре, сообщило посольство России в Пхеньяне.
Песня стала набирать популярность в КНДР после исполнения композиции женами участников СВО на концерте, который состоялся в рамках визита министра обороны России Андрея Белоусова в конце ноября, сообщили в диппредставительстве, передает ТАСС.
Песня прозвучала как на русском, так и на корейском языках, отметили в посольстве.
Там добавили, что после трансляции по местному телевидению в рамках самого концерта композицию уже не раз крутили в ресторанах, кофейнях и других общественных местах.
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