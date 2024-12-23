В Калининграде осудили американца за попытку похищения ребенка

Суд Калининграда приговорил американца к шести годам за попытку похищения ребенка

Tекст: Валерия Городецкая

Американец приговорен к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 100 тыс. рублей за попытку незаконного вывоза из России своего четырехлетнего сына, передает ТАСС. Приговор вступил в законную силу, скоро осужденный будет переведен из СИЗО в колонию.

Руководитель пресс-службы Калининградского областного суда Марина Бучная отметила, что осужденный имеет право ходатайствовать об отбытии наказания в США. На данный момент подобное ходатайство не подано.

Суд установил, что 27 июля 2023 года американец прибыл в Калининград для встречи с сыном, гражданином России. Без согласия матери 29 июля он попытался вывезти ребенка за границу, используя автомобиль для поездки в поселок Липовка Мамоновского городского округа. При пересечении границы через лес и болотистую местность он был задержан сотрудниками пограничного управления ФСБ России.

Мужчине были предъявлены обвинения по статьям о похищении несовершеннолетнего и покушении на незаконное пересечение государственной границы. Уголовное дело сопровождалось УФСБ России по Калининградской области, а действия осужденного были квалифицированы по нескольким статьям УК РФ.

В сентябре в Краснодаре семейную пару заподозрили в попытке похищения ребенка. В июле в столице мужчина подбежал к женщине с младенцем и выхватил ребенка у нее из рук, а после чего попытался сбежать.