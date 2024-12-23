Эрдоган давно – еще с нулевых годов – мечтал замкнуть на себе все альтернативные российским пути поставки углеводородов в Европу с восточного, северного и южного направлений. Причем для Анкары это был не только и даже не столько источник заработка, сколько получение рычага давления на Брюссель. И этот рычаг турки использовали бы куда эффективнее, чем Украина.4 комментария
Командующий дальней авиацией Кувалдин рассказал о «воздушных хулиганах»
Командующий дальней авиацией сообщил о селфи иностранных летчиков на фоне российских ракетоносцев над нейтральными водами
Летчики иностранных государств, сопровождая российские стратегические ракетоносцы над нейтральными водами, иногда подходят настолько близко, что делают селфи на их фоне, сообщил генерал-майор Сергей Кувалдин.
Генерал-майор Сергей Кувалдин, командующий дальней авиацией России, рассказал в интервью газете «Красная звезда» о ситуации с так называемыми «воздушными хулиганами». Как передает ТАСС, некоторые иностранные летчики, сопровождающие российские стратегические ракетоносцы над нейтральными водами, подходят ближе установленного расстояния и делают фотографии на их фоне. «К таким относимся очень внимательно и предельно осторожно», – отметил Кувалдин.
Он подчеркнул, что российские летчики дальних бомбардировщиков обладают крепкими нервами и опытом общения с такими «гостями», и все их полеты сопровождаются истребителями. По его словам, взаимодействие с иностранными летчиками в воздухе чаще всего проходит корректно.
Кувалдин заверил, что все российские экипажи выполняют полеты в нейтральных водах строго по запланированным маршрутам без нарушений государственной границы. На самолетах дальней авиации установлено современное навигационное оборудование, позволяющее выполнять полеты с высокой точностью.
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