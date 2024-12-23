Командующий дальней авиацией Кувалдин рассказал о «воздушных хулиганах»

Командующий дальней авиацией сообщил о селфи иностранных летчиков на фоне российских ракетоносцев над нейтральными водами

Tекст: Денис Тельманов

Генерал-майор Сергей Кувалдин, командующий дальней авиацией России, рассказал в интервью газете «Красная звезда» о ситуации с так называемыми «воздушными хулиганами». Как передает ТАСС, некоторые иностранные летчики, сопровождающие российские стратегические ракетоносцы над нейтральными водами, подходят ближе установленного расстояния и делают фотографии на их фоне. «К таким относимся очень внимательно и предельно осторожно», – отметил Кувалдин.



Он подчеркнул, что российские летчики дальних бомбардировщиков обладают крепкими нервами и опытом общения с такими «гостями», и все их полеты сопровождаются истребителями. По его словам, взаимодействие с иностранными летчиками в воздухе чаще всего проходит корректно.

Кувалдин заверил, что все российские экипажи выполняют полеты в нейтральных водах строго по запланированным маршрутам без нарушений государственной границы. На самолетах дальней авиации установлено современное навигационное оборудование, позволяющее выполнять полеты с высокой точностью.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе Эт-Танф истребитель F-16 коалиции во главе с США опасно сблизился с российским Су-35. Истребитель Typhoon коалиции, возглавляемой США, опасно сблизился с российским Ан-30 в небе над провинцией Хомс. Над районом Эт-Танф истребитель-бомбардировщик F/A-18 коалиции США опасно сблизился с самолетом воздушного наблюдения Ан-30 ВКС России.

