Любую победу надо еще уметь переварить. Об этом было бы полезно помнить туркам, которые всерьез решили, что судьба им улыбнулась. Обычно за головокружениями от успехов следует иллюзия, что «прокатит» теперь везде. Но можно не сомневаться – арабские страны еще обязательно скажут свое слово.7 комментариев
Кремль анонсировал открытие Путиным транспортных объектов
Президент Владимир Путин в воскресенье может провести открытие ряда транспортных объектов в режиме видеоконференции, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге рассказал о возможном рабочем мероприятии президента Владимира Путина в это воскресенье, передает ТАСС.
Он отметил, что у президента запланированы несколько закрытых встреч, однако не исключено, что в середине дня Путин проведет открытие ряда объектов транспортной инфраструктуры по видеосвязи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин дал старт движению по участку Северного обхода Твери на М-11 «Нева». Также сообщалось, что Путин открыл новые школы в регионах России через видеосвязь. Кроме того, Путин открыл социальные объекты в новых регионах также в формате видеосвязи.