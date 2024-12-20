Любую победу надо еще уметь переварить. Об этом было бы полезно помнить туркам, которые всерьез решили, что судьба им улыбнулась. Обычно за головокружениями от успехов следует иллюзия, что «прокатит» теперь везде. Но можно не сомневаться – арабские страны еще обязательно скажут свое слово.0 комментариев
Хуснуллин признал критичный рост цен на стройматериалы в России
Марат Хуснуллин сообщил о 64% росте цен на стройматериалы с 2021 года
Зампредседателя правительства Марат Хуснуллин назвал рост цен на стройматериалы в России критичным и отметил, что с 2021 года они увеличились в среднем на 64%, что существенно влияет на стоимость строительства.
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин в интервью РБК признал, что рост цен на строительные материалы в России достиг критичного уровня. По его словам, с 2021 года средний рост цен на стройматериалы составил почти 64%. Хуснуллин подчеркнул, что стоимость строительства существенно возросла, так как цены на отдельные виды материалов увеличились от 60 до 100% за последние четыре года.
Вице-премьер также отметил, что второй значимый фактор удорожания строительства – заработная плата, которая составляет от 15% до 50% себестоимости объектов. Хуснуллин подчеркнул, что «рабочие подорожали на 50-100%», и это также отразилось на общей стоимости строительства. Он добавил, что транспортные механизмы, как третья составляющая, подорожали на десятки процентов, что также влияет на цены в строительной отрасли.
Хуснуллин выразил обеспокоенность тем, как справиться с ростом цен на стройматериалы, признав, что пока не знает, как бороться с этой проблемой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин объяснил рост цен недоработкой правительства, тем, что предложение не успевает за спросом, а также влиянием санкций. Министерство финансов России повысит минимальные розничные цены на алкоголь крепостью свыше 28% с 2025 года, что отразится на стоимости водки и коньяка. Эксперты сообщили о подорожании сырных закусок на 14%.