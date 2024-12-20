Хуснуллин признал критичный рост цен на стройматериалы в России

Марат Хуснуллин сообщил о 64% росте цен на стройматериалы с 2021 года

Tекст: Дмитрий Зубарев

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин в интервью РБК признал, что рост цен на строительные материалы в России достиг критичного уровня. По его словам, с 2021 года средний рост цен на стройматериалы составил почти 64%. Хуснуллин подчеркнул, что стоимость строительства существенно возросла, так как цены на отдельные виды материалов увеличились от 60 до 100% за последние четыре года.

Вице-премьер также отметил, что второй значимый фактор удорожания строительства – заработная плата, которая составляет от 15% до 50% себестоимости объектов. Хуснуллин подчеркнул, что «рабочие подорожали на 50-100%», и это также отразилось на общей стоимости строительства. Он добавил, что транспортные механизмы, как третья составляющая, подорожали на десятки процентов, что также влияет на цены в строительной отрасли.

Хуснуллин выразил обеспокоенность тем, как справиться с ростом цен на стройматериалы, признав, что пока не знает, как бороться с этой проблемой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин объяснил рост цен недоработкой правительства, тем, что предложение не успевает за спросом, а также влиянием санкций. Министерство финансов России повысит минимальные розничные цены на алкоголь крепостью свыше 28% с 2025 года, что отразится на стоимости водки и коньяка. Эксперты сообщили о подорожании сырных закусок на 14%.