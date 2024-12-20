Грушко сообщил о подготовке НАТО к войне с Россией

Tекст: Дмитрий Зубарев

Грушко сообщил, что НАТО готовится к войне с Россией, и эти угрозы принимаются Москвой во внимание в военном планировании, передает ТАСС. Он подчеркнул, что Россия стремится предотвратить прямое столкновение, демонстрируя свои военные возможности. По словам Грушко, сигналы о последствиях конфликта с Россией были отправлены и восприняты на Западе.

Дипломат заявил, что предложения России по укреплению безопасности были отвергнуты США и их союзниками. Агрессивные действия НАТО создают прямые риски для безопасности России, и это учтено в оборонном строительстве. Грушко отметил, что, несмотря на усилия альянса, безопасность России будет обеспечена в любых условиях.

Отмечая угрозы, исходящие от НАТО, он подчеркнул, что альянс объявил Россию «наиболее значительной и прямой угрозой безопасности союзников». НАТО увеличивает военные контингенты у российских границ, проводит учения и развивает инфраструктуру для быстрой переброски войск. Приняты новые региональные планы обороны, напоминающие схемы времен холодной войны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, США вынуждают Киев продолжать конфликт для вмешательства НАТО, Европа ставит перед собой невыполнимые цели ради войны с Россией, а в Финляндии заявили о подготовке к длительным войнам.