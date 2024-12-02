Фронтовой мир дает человеку урок, заражает его желанием жить разумно и просто. Правда, велика цена этого урока. После концерта и ночевки в блиндаже гости-артисты отправляются в Москву, а их аудитория – на боевые задания, из которых могут вернуться не все.0 комментариев
Большой театр сообщил о сбоях на сайте при продаже билетов на балет «Щелкунчик»
Сайт Государственного академического Большого театра России столкнулся с перебоями в работе из-за высокого спроса на билеты на балет «Щелкунчик», стоимость которых начинается от 5 тыс. рублей, а для молодежи – от 1250 рублей.
Сайт Государственного академического Большого театра России (ГАБТ) работает с перебоями, передает ТАСС. Причиной сбоев стал большой спрос на билеты на балет «Щелкунчик». При попытке выбора билета пользователи сталкиваются с ошибками, а при входе в личный кабинет появляется сообщение о недоступности сайта из-за технических работ.
Большой театр открыл продажу билетов на «Щелкунчика» на своем официальном сайте. Минимальная стоимость билета в «полной категории» составляет 5 тыс. рублей. Билеты по программам «Пушкинская карта», «Места низкой ценовой категории», «60 плюс» также стоят 5 тыс. рублей. Программа «Молодежный (14-22 лет)» предлагает билеты за 1250 рублей.
В 2024 году билеты будут продаваться исключительно через официальный сайт театра. Пресс-служба сообщила, что продажа будет в соответствии с графиком, опубликованным на сайте. Часть билетов будет доступна через аукцион. Балет «Щелкунчик» покажут 30 и 31 декабря в более чем 100 кинотеатрах России и 31 декабря в 20:00 мск в сообществе Большого театра в «ВКонтакте».
Как писала газета ВЗГЛЯД, кибермошенники активизировались, создавая около 150 фишинговых сайтов в сутки перед показом балета «Щелкунчик» для сбора личных данных россиян, что в три раза больше, чем в 2023 году.
Между тем ректор ГИТИС Григорий Заславский заявил, что планы продавать билеты в театры Москвы по паспорту могут уничтожить традиции хождения в театр, существующие в Москве и России на протяжении столетий.